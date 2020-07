Včeraj 23 okužb z novim koronavirusom, ena tudi v Ribnici

7.7.2020 | 11:00

Včeraj so v Sloveniji ob 1325 testiranjih potrdili 23 okužb z novim koronavirusom, hospitaliziranih pa je bilo 12 bolnikov, kar je en več kot dan prej. Nihče od njih ni potreboval intenzivne nege, eno osebo pa so odpustili v domačo oskrbo, kažejo vladni podatki. Doslej so skupno potrdili 1739 okužb, umrlo pa je 111 bolnikov s covidom-19.

Kar pet novih okužb si včeraj potrdili v Cerknici, štiri pa v Mariboru. Po dve okužbi so odkrili v Slovenski Bistrici, Postojni in Ilirski Bistrici, po eno pa v občinah Dravograd, Mengeš, Medvode, Ribnica, Trbovlje, Podvelka, Šempeter - Vrtojba in Renče - Vogrsko.

V občini Renče - Vogrsko je v ponedeljek potrjena okužba sploh prva doslej, s tem pa se je število slovenskih občin z najmanj eno potrjeno okužbo povzpelo na 159.

STA; M. K.