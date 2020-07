Odpovedana turnirja slovenske serije v odbojki na mivki v Kostanjevici in Mokronogu

7.7.2020 | 12:00

Foto: Odbojkarska zveza Slovenije

Organizatorji turnirja članske serije v odbojki na mivki, Kostanjevica Open 2020, ki bi moral potekati med 10. in 12. julijem, so tekmovanje zaradi poslabšanja epidemiološke slike koronavirusa v Sloveniji odpovedali. Prav tako ne bo turnirja v Mokronogu, ki je bil načrtovan za 16. do 18. julij, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Potem ko je v Preddvoru pri Kranju potekal uvodni turnir slovenske serije v odbojki na mivki, so najboljši slovenski odbojkarji in odbojkarice načrtovali nastopa v Kostanjevici na Krki in v Mokronogu, a sta zaradi poslabšanja epidemiološke slike v Sloveniji zdaj obe tekmovanji odpovedani.

Za ta korak so se najprej odločili v Mokronogu, danes pa je na sedež Odbojkarske zveze Slovenije prišlo še obvestilo organizatorjev iz Kostanjevice.

Za zdaj na koledarju tako ostaja le še državno prvenstvo, ki ga bo med 23. in 25. julijem gostil Kranj.

STA