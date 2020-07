Poostreni nadzori na območju Kočevja - ovadena tatova, priprta tihotapka, delo tudi za inšpektorje

7.7.2020 | 14:20

Kočevje - Kočevski policisti so konec prejšnjega tedna opravili poostrene nadzore na območju Kočevja. Pri tem so ugotovili več kršitev na področju javnega reda, varnosti prometa ter drugih predpisov, sporočajo s PU Ljubljana. Med drugim so preiskali kaznivo dejanje tatvine drv in motorne žage in prijeli dva osumljenca, sledila bo ovadba. V okviru nadzora so prijeli tudi storilko kaznivega dejanja nedovoljenega prehajanja državne meje, ki je v vozilu prevažala štiri državljane Afganistana. Preiskovalni sodnik je zanjo odredil pripor.

V času nadzorov je bilo ugotovljenih 16 kršitev cestno prometnih predpisov, zaradi katerih so izdali plačilne naloge in izrekli eno opozorilo. Izdan je bil plačilni nalog zaradi kršitve zakona o javnem redu in miru in izrečeni dve opozorili po zakonu o osebni izkaznici.

Na delu tudi inšpektorji

Pri tem na Policijski upravi izpostavljajo tudi odlično sodelovanje z inšpekcijskimi službami. Policisti so v času nadzorov zaznali sume kršitev glede zapuščenih živali in podali pet poročil na veterinarsko inšpekcijo ter eno poročilo na kmetijsko inšpekcijo. Ukrepe iz njihove pristojnosti glede nedovoljenih gradenj in onesnaževanja okolja sta izvedla tudi gradbeni in okoljski inšpektor, ki sta sodelovala pri enem izmed nadzorov, še sporočajo s PU Ljubljana.

M. K.