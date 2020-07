Letos prijeli že 24 tihotapcev

7.7.2020 | 15:30

Brežiški policisti so med varovanjem državne meje minulo noč pri naselju Gregovce prijeli dvajset tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo. Prijeli so tudi 25-letnega državljana Hrvaške, ki je skupini tujcev omogočil nezakonito prehod meje in jih peš vodil v notranjost države. Državljanu Hrvaške so odvzeli prostost, nadaljujejo z zbiranjem obvestil, po zaključeni preiskavi pa ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države. Policijski postopki z desetimi državljani Iraka, štirimi državljani Irana in po dvema državljanoma Sirije, Nepala in Bangladeša še niso zaključeni.

V noči na ponedeljek so pri Jeleniku ustavili osebni avtomobil avstrijskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljan Slovenije v avtomobilu prevaža štiri državljane Afganistana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. V bližini so ustavili še Volkswagen passat slovenskih registrskih oznak, v katerem sta bila še dva državljana Slovenije, ki sta prav tako sodelovala pri tihotapljenju tujcev. Kriminalisti so avtomobila zasegli in trem osumljencem odvzeli prostost in jih pridržali. Po zaključenem pridržanju jih bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, mladoletne tujce, ki so zaprosili za mednarodno zaščito, pa so odpeljali v azilni dom.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v letošnjem letu med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli 24 tihotapcev, ki so osumljeni pomoči pri prepovedanem prehajanju meje. V večini primerov so tujci peš nezakonito prestopili državno mejo, osumljenci pa so jih z vozili pričakali v bližini in jih poskušali prepeljati v notranjost države. Med osumljenci je bilo največ državljanov Slovenije in Hrvaške.

Kradel parfume

Policisti PP Krško so bili obveščeni, da se v prodajalni v Krškem nahaja sumljiv moški, ki bi se lahko pripravljal na tatvine izdelkov. Takoj so odhiteli na kraj, kjer so izsledili in prijeli državljana Hrvaške, ki je v prodajalni ukradel več parfumov v vrednosti okoli 900 evrov. Ukradene predmete so zasegli in jih vrnili oškodovani prodajalni. Osumljencu so odvzeli prostost in ga pridržali. Med preiskavo so še ugotovili, da je isti osumljenec v prodajalni kradel tudi 15. 6., ko je odnesel izdelke v skupni vrednosti okoli 1.400 evrov. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj po zaslišanju zanj odredil pripor. Policisti nadaljujejo preiskavo in zbirajo obvestila, saj obstaja sum, da je storilec kradel iz prodajaln tudi na območju drugih policijskih uprav.

Ključ kar na okensko polico ...

V okolici Trebnjega je včeraj dopoldne nekdo izkoristil nepazljivost stanovalke, ki je ob odhodu od doma ključ vhodnih vrat odložila na okensko polico. Storilec je s ključem odklenil vrata, pregledal prostore in našel ter odtujil okoli 1000 evrov.

Nesreča pri delu - padel z višine

Policisti PP Sevnica so bili včeraj okoli 9.30 obveščeni o nesreči pri delu v Šentjurju na Polju. Opravili so ogled in ugotovili, da je 75-letni moški opravljal obnovitvena dela na terasi stanovanjske hiše in padel z višine okoli dveh metrov. Hudo poškodovanega so s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor. Policisti okoliščine še preverjajo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

M. K.