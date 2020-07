Veja v neurju padla na gospodarsko poslopje

7.7.2020 | 18:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 10.04 so posredovali gasilci PGE Krško v kraju Bučerca v občini Krško, kjer se je zaradi neurja odlomila večja veja iz bližnjega drevesa, ki je padla na gospodarsko poslopje. Gasilci so zavarovali okolico in s tehničnim posegom vejo odžagali in jo z dvigalom spustili na tla. Na gospodarskem objektu je udrta streha v manjšem obsegu in polomljena opeka. Obveščene so bile pristojne službe.

Odstranili podrto drevo

Ob 13.17 so delavci cestnega podjetja Kostak na relaciji Rožno-Presladol odstranili podrto drevo na cestišču.

Gasilci zaprli vodni ventil

Ob 14.08 so posredovali gasilci PGD Sevnica na Kvedrovi cesti v Sevnici, kjer so zaradi puščanja vode zaprli vodovodni ventil v kopalnici stanovanjske hiše.

L. M.