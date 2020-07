Smrdelo je po plinu

8.7.2020 | 07:00

GRC Novo mesto (foto: arhiv)

Sinoči ob 19.15 uri je na Zwittrovi ulici v Novem mestu smrdelo po plinu. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali objekt in okolico, naredili meritve plina z detektorjem in ugotovili, da ni nevarnosti.

Avto s ceste

Minulo noč ob 0.35 je v ulici Zgornje Gorence v Semiču osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo. Gasilci PGD Črnomelj so kraj dogodka razsvetlili in zavarovali, odklopili akumulator in z vpojnim sredstvom posuli razlite tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju pregledali eno osebo.

Gorel zabojnik

Ob 4.27 je v Ragovski ulici v Novem mestu gorel zabojnik za komunalne odpadke. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP USER na izvodu Lokve.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANJA VAS 1975;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU;

- od 10:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR, izvod Gor Suhor;

- od 10:30 do 12:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽELEZNIKI 1991.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU;

- od 9:30 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA VINODOL;

- od 11:15 do 12:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI SLATNIK;

- od 12:30 do 13:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS1;

- od 13:45 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBRTNA CONA ŠENTJERNEJ SEVER.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI VRH na izvodu VIKENDI POD TP.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Bučka izvod Bučka med 8:00 in 10:00 uro in na območju TP Jelša Veliki Podlog izvod Gorica med 11:00 in 13:00 uro; za področje nadzorništva Brežice na območju TP Izvir, Kamence, Kraška vas, Stankovo, Brvi, Stojanski vrh, Poštena vas, Zgornja Pirošica, Dolenja Pirošica, Župeča vas, Cerklje 2, Cerklje center; TO Cerklje-kuhinja, TO Cerklje-letališče, TO Cerklje-stolp in Črešnjice med 5:30 in 7:00 uro; za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Slapšak izvod hrib proti Armeškem med 8:00 in 12:00 uro; za področje nadzorništva Sevnica pa na območju TP Vrsa izvod Koritnica med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.