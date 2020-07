Vročanje odločb o karanteni 24 ur le na Obrežju, čez dan tudi v Metliki

8.7.2020 | 08:50

MMP Obrežje (foto: arhiv DL)

Opolnoči je začel veljati spremenjen odlok, po katerem bodo na kontrolnih točkah Gruškovje, Metlika in Jelšane na meji s Hrvaško, Pince na meji z Madžarsko ter na letališču Jožeta Pučnika odločbe o karanteni vročali le še med 6. in 22. uro. Le na Obrežju jih bodo vročali ves čas. Zdravstveni inšpektorat pa začenja poostren nadzor lokalov.

Vlada je namreč na sinočnji dopisni seji izdala novelo odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih. Po odloku je vročanje odločb o karanteni še naprej mogoče le na mejnih prehodih oziroma kontrolnih točkah Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane na meji s Hrvaško, Pince na meji z Madžarsko in mejnem prehodu za mednarodni zračni promet Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. Vročanje odločb na omenjenih točkah bo mogoče med 6. in 22. uro, le na Obrežju bo vročanje zagotovljeno ves čas.

Na kontrolnih točkah z Avstrijo in Italijo ter na letališčih Edvarda Rusjana Maribor in Portorož bo podatke zbrala policija in jih posredovala ministrstvu za zdravje, ki bo odločbo o karanteni vročilo na naslovu prebivališča ali naslovu, kjer bo oseba prestajala karanteno v Sloveniji.

Spremembe odloka tudi jasneje določajo dokazila, ki jih oseba predloži mejnim organom, da dokaže, da ne prihaja iz države z epidemiološko visokim tveganjem, to je države na rdečem seznamu. Kot dokazila po odloku štejejo na primer originalni račun za plačilo nastanitve, dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem je oseba bivala, uradni seznam posadke v primeru najema plovila oziroma drugo primerno dokazilo. Odlok pri tem natančneje ne navaja, kaj se šteje kot drugo primerno dokazilo.

Če imate njivo na hrvaški strani meje, ne potrebujete negativnega testa na covid-19

Spremenjen odlok še določa, da osebi, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del, ob vstopu ne bo treba predložiti negativnega testa na covid-19.

Od sobote sta sicer ministrstvo za zdravje in zdravstveni inšpektorat vzpostavila sistem vročanja karantenskih odločb že na meji, po novem je sistem vzpostavljen tudi tako, da bo lahko zdravstveni inšpektorat opravil tudi do 500 nadzorov spoštovanja odločb na dan.

Andreja Mojškrc z zdravstvenega inšpektorata je sinoči v TV Odmevih napovedala, da bo zdravstveni inšpektorat v prihodnjih dneh tudi poostreno nadziral spoštovanje navodil za preprečevanje okužb s koronavirusom v gostinskih lokalih. Inšpektorji bodo preverjali predvsem zagotavljanje primernega razmika med mizami in razpoložljivost razkužil.

STA; M. K.