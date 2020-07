Na Župančičevem sprehajališču pretepli najstnika

8.7.2020 | 10:45

Na Župančičevem sprehajališču so pred leti postavili klopce z Župančičevimi stihi, ki niso prav nič v duhu nasilništva ... (foto: arhiv DL)

Novomeški policisti so že nekajkrat imeli opravka z (predvsem večernimi in nočnimi) incidenti ob Krki na Župančičevem sprehajališču, zadnji naj bi se zgodil pred dnevi, ko naj bi neznanci napadli 17-letnika na kolesu.

S Policijske uprave Novo mesto so nam potrdili, da so policisti v ponedeljek ob 20.30 uri bili res obveščeni, da naj bi na Župančičevem sprehajališču neznanci pretepli in poškodovali oškodovanca, ki je kasneje poiskal zdravniško pomoč v Splošni bolnišnici Novo mesto. Po podatkih iz bolnišnice je utrpel lažje poškodbe.

Intenzivna policijska preiskava v tem primeru poteka, policisti izvajajo aktivnosti za izsleditev storilcev in razjasnitev vseh okoliščin, dodajajo na PU, kjer pa podrobnosti preiskave kaznivega dejanja nasilništva v tem trenutku ne morejo pojasnjevati, saj bi ''s tem lahko škodili nadaljnjim postopkom''.

M. K.

