Z 2,3 promila alkohola prevrnila avtomobil; nasilje na Loki tudi sinoči

8.7.2020 | 12:10

Minulo noč so bili črnomaljski policisti obveščeni o prometni nesreči pri Semiču. Ugotovili so, da je voznica osebnega avtomobila pri vožnji vzvratno zapeljala na brežino in se z vozilom prevrnila. 35-letna povzročiteljica, ki se je v nesreči lažje poškodovala, je imela v litru izdihanega zraka 1,12 miligrama alkohola (2,3 g/kg). Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov so ji izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijana voznika ogrožala druge udeležence v prometu

Policisti PP Novo mesto so včeraj okoli 10.30 prejeli več klicev voznikov, ki so opozorili na nevarno vožnjo voznika osebnega avtomobila, ki naj bi vozil iz smeri Dolnje Teže Vode, vijugal po vozišču in ogrožal druge udeležence v prometu. Takoj so se odzvali, nevarnega voznika izsledili in varno ustavili. Med postopkom so ugotovili, da ima 55-letni voznik v litru izdihanega zraka 0,98 miligrama alkohola (2,03 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

O nevarni vožnji voznika, ki je z vozilom vijugal po vozišču, so bili okoli 13. ure obveščeni tudi policisti PP Krško. Kršitelja so izsledili in ustavili v Krškem in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 74-letnemu vozniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,68 miligrama alkohola (1,4 g/kg), so odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pijana tudi voznica v Krškem

Okoli 19. ure so policisti PP Krško med kontrolo prometa v Krškem ustavili voznico osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da 47-letna kršiteljica vozi pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imela 0,62 miligrama alkohola (1,29 g/kg). Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Voznici so zasegli tudi šest parov nove obutve, ki jo je prevažala v vozilu in ni znala pojasniti izvora ter pri sebi ni imela računov. Policisti okoliščine še preiskujejo, saj sumijo, da gre za ukradene predmete.

Trebanjski policisti in prometniki prijeli tatove

Nekaj po 19. uri so bili policisti PP Trebnje obveščeni o tatvini izdelkov iz prodajalne v Trebnjem. Neznanci naj bi v nakupovalna vozička naložili večje število prehrambenih artiklov in z ukradenimi predmeti pobegnili iz prodajalne. Med tekom do avtomobila, s katerim so se kasneje odpeljali, sta se nakupovalna vozička prevrnila, ukradeno blago pa so storilci pustili na kraju. O tatvini je osebje prodajalne takoj obvestilo policiste, prav tako so koristne informacije posredovali tudi očividci in policisti PP Trebnje so v sodelovanju s policisti PPP Novo mesto izsledili in prijeli štiri osumljence, stare 24, 20, 18 let in mladoletnico. Okoliščine še preiskujejo, zoper osumljence pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine. Ugotovljeno je bilo, da so ukradli 141 artiklov v vrednosti okoli 500 evrov.

Nasilneža prijeli in pridržali

Nekaj po 19. uri so prejeli obvestilo o pijanem nasilnežu, ki naj bi na Loki v Novem mestu kršil javni red in mir, udaril tri občane in jih poškropil s solzilcem. Na kraj so bili takoj napoteni policisti PP Novo mesto, ki so izsledili in prijeli 19-letnega nasilneža, ki je bil očitno pod vplivom alkohola. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo na podlagi ugotovitev zoper 19-letnika ukrepali v skladu s pooblastili.

Kot smo poročali, so neznanci na Župančičevem sprehajališču razgrajali že v ponedeljek zvečer, ko so 17-letniku zlomili čeljust.

Vlom

Na območju Tanče Gore je med 10. in 21. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Poskusi izmika mejni kontroli

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Na podvozju vozila so odkrili državljana Irana, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

Okoli 21. ure je prav tako na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila registrskih oznak Severne Makedonije. Policisti so pri pregledu tovornega dela našli pet državljanov Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli. Tudi njih so predali hrvaškim policistom.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti PU Novo mesto so med varovanjem državne meje na območju krajev Gorenji Radenci, Dalnje Njive, Srednji Radenci (PP Črnomelj), Čatež ob Savi, Ribnica (PP Brežice) in Slinovce (PP Krško) izsledili in prijeli 21 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z desetimi državljani Maroka, devetimi državljani Afganistana in dvema državljanoma Pakistana še potekajo.

