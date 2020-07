Drastična omejitev zbiranja na največ 10 oseb; 50 v primeru vodenja evidence

8.7.2020 | 16:35

Policisti so že v prvem valu epidemije nadzorovali spoštovanje omejitve druženja. (foto: Policija)

Vlada je na današnji seji spremenila odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi. Ta začasno prepoveduje zbiranje več kot 10 ljudi, je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. Zbiranje do 50 oseb pa bo dovoljeno, če bo organizator vodil evidenco udeležencev.

Kot je spomnil Kacin, vlada že več dni in tednov opozarja na velika druženja, na katerih se lahko širi novi koronavirus. Zlasti na večjih zabavah se je dogajalo, da organizatorji niso znali navesti niti 10 odstotkov prisotnih, je bil kritičen.

Zato bo v prihodnje zbiranje med 10 in 50 ljudi dovoljeno le, če bo organizator razpolagal s seznamom prisotnih. Nanj bo moral vnesti ime, priimek, natančen naslov in telefonsko številko udeležencev. Seznam bo moral hraniti mesec dni in ga nato uničiti. Kacin je izpostavil, da gre za podatke, ki jih od Slovencev denimo zahtevajo tudi hrvaške oblasti ob prestopu meje.

Vlada želi z vodenjem evidenc olajšati delo Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ), ki je po Kacinovih besedah že na meji zmogljivosti. Če se med udeleženci pojavi oseba, okužena z novim koronavirusom, bo torej lahko NIJZ hitreje dosegel vse udeležence in jih poslal v osamitev ali karanteno.

Pravilo tudi za poroke ...

Pravilo bo denimo veljalo tudi za poroke, čeprav gre načeloma za zasebne dogodke. "Povabljeni morajo vedeti, da bo organizator moral pobrati njihove podatke," je dejal Kacin. Ukrep je po njegovih besedah v prvi vrsti namenjen zaščiti udeležencev, odgovornost za njegovo izvajanje pa nosi prireditelj.

... ne pa za gostilne, cerkve in avtobuse

Spremembe medtem ne veljajo za število ljudi v gostinskih lokalih ali na avtobusih, v teh primerih ni treba zbirati podatkov o strankah. Dovoljene so tudi maše, pri čemer je Kacin izrazil prepričanje, "da bo odslej naprej duhovnik, ki bo maševal, vedel tudi, kdo je pri maši".

Športni dogodki z redarji

Še naprej so dovoljeni tudi denimo športni dogodki z do 500 udeleženci. Po besedah Kacina pa je nujno, da je na takem dogodku prisotna redarska služba, da je določen sedežni red in zagotovljena ustrezna razdalja med ljudmi. Če lahko organizator zagotovi take pogoje, lahko denimo pripravi tudi koncert.

Inšpektorji po lokalih

Vlada sicer resno razmišlja o omejevanju dovoljenega delovnega časa gostinskih lokalov. V javnosti so namreč odmevali primeri, ko so se nekateri lokali v zadnjih tednih ponoči spremenili v nočne klube.

Zaenkrat se za to še ni odločila, je pojasnil Kacin, bo pa v gostinske lokale usmerila poostren inšpekcijski nadzor. Če se bo pokazalo, da v lokalih spoštujejo priporočila in zahteve NIJZ, "potem morda to ne bo potrebno", je glede omejevanja delovnega časa dejal Kacin. Ob tem pa je dodal, da zdravstvene inšpektorje v prihodnjih dneh čaka "več poznopopoldanskega in nočnega dela".

Bojijo se zasebnih zabav in maturantskih izletov

Po besedah Kacina se vlada še naprej najbolj boji zasebnih zabav in zasebnih velikih druženj. Prav tako se "resnično bojimo" posledic maturantskih izletov, je dodal. "Z ozaveščanjem udeležencev oz. njihovih staršev skušamo vplivati, da bi bilo tega manj," je dejal.

Sicer vlada pripravlja tudi dopolnitev odredbe ministrstva za zdravje, s katero se določajo ogrožena območja zaradi nalezljive bolezni covid-19. To so zaenkrat posebni socialno varstveni zavodi za odrasle, varstveno delovni centri, ki opravljajo tudi institucionalno varstvo odraslih duševno in telesno prizadetih oseb ter pomoč na domu družinam duševno in telesno prizadetih oseb, socialno varstveni zavodi za usposabljanje in zavodi za prestajanje kazni zapora.

V odredbo naj bi vlada umestila tudi zdravstvene ustanove oz. bolnišnice. Kacin je napovedal, da bo dopolnjena odredba v uradnem listu objavljena "v najkrajšem možnem času".

