O višjih cenah vode, električnih žicah nad glavo, požganem žitnem polju ...

8.7.2020 | 18:10

Dve največji dolenjski kmetijski zadrugi se združujeta. Dvajset let prepozno, pravijo nekateri, a tudi to je bolje kot nikoli, saj bodo povezani lahko na trgu dosegali boljše pogoje kot zdaj, pravijo vodilni v KZ Trebnje in KZ Krka, s katerimi smo se pogovarjali o njihovih načrtih za združitev zadrug.

O obnovi Narodnega doma se končno nekoliko bolj resno pogovarjajo na novomeški občini, na prevzem Suhokranjskega vodovoda pa se pripravljajo na Komunali Novo mesto, kjer so že izračunali, da bo se bo v Žužemberku omrežnina za običajen priključek zaradi novih naložb povečala za več kot 20 evrov. Koliko se bo to poznalo na položnici, bo odvisno od občinske subvencije, o kateri bo imel zadnjo besedo občinski svet.

V Krškem so svetniki prižgali zeleno luč za gradnjo novega mostu čez Savo, v Klevevžu, priljubljenem termalnem izviru v občini Šmarješke Toplice, si po postavitvi zapornice in sprejemu novega občinskega odloka obetajo nekoliko več reda, več žic pod zemljo in manj v zraku pa zahtevajo občani med Trebnjim in Sevnico, ki so se v minulih dneh udeležili predstavitev načrtov za gradnjo novega daljnovoda.

Obiskali smo tudi kmeta, ki so mu nepridipravi prejšnji teden požgali žitno polje, precej prijetnejše pa je bilo srečanje z našimi kuharji in gostilničarji, ki jih je v svoj gostinski vodnik uvrstil sloviti Michelin.

Vse to in še mnogo več od četrtka v novem Dolenjskem listu.

