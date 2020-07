FOTO: Traktor s prikolico zdrsnil v Krko

9.7.2020 | 07:00

Traktor s prikolico so včeraj povlekli iz reke Krke. (Foto: PGD Dvor)

Včeraj ob 12.03 uri je na Ljubljanski cesti v Novem mestu padel kolesar in se poškodoval. Oskrbeli so ga reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Traktor zdrsnil v Krko

Ob 18.10 je v bližini naselja Podgozd, občina Žužemberk, traktor s prikolico iz brežine zdrsnil v reko Krko. Gasilci PGD Dvor so zavarovali kraj in s tehničnim posegom izvlekli vozilo na brežino. Do onesnaženja in poškodb ni prišlo.

Gorela električna omarica

Ob 23.07 je v Arnovem selu, občina Brežice, gorela prostostoječa električna omarica. Požar so pogasili gasilci PGD Spodnja Pohanca. Na kraj je bil napoten tudi dežurni pri Elektru Celje.

Motena oskrba s pitno vodo

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz dela Župelevca, Vrhja, Slogonskega, Rakovca, Jereslavca, Kapel in Podvinja, da bo danes med 7.30 in 14.30 uro motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Kostak Krško sporoča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodu danes od 8. do predvidoma 12. ure prekinjena oskrba s pitno vodo na Cankarjevi in Titovi cesti na Senovem ter motena oskrba s pitno vodo na celotnem območju Brestanice. Priporočajo vam, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene (po končani prekinitvi oskrbe) opravite temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave, pred izpiranjem odstranite usmerjevalnike vode na pipah (t.i. perlatorje oziroma mrežice). Izpiranje naj bo na vseh pipah intenzivno, v sunkih s turbulentnim tokom, to pomeni s periodičnim zapiranjem in odpiranjem pip do največjega pretoka. Izpiranje naj traja najmanj 15 minut.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA LIPA na izvodu Nova Lipa.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 zaradi del motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL, TP DOL. TOPLICE;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLUŠNIK;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 1;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURKA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Krško okolica na območju TP Stolovnik - nizkonapetostni izvod Stolovnik ribnik predvidoma med 8. in 12. uro; na nadzorništvo Krško mesto na območju TP Krško Resa - nizkonapetostni izvod ulica Pot na Polšco spodaj pa predvidoma med 8. in 13. uro.

