Skupščina Krke danes o dividendah - za tretjino višje kot lani; Krkin dobiček zaradi korone raste

9.7.2020 | 07:30

Novo mesto - Delničarji Krke bodo na današnji skupščini odločali o izplačilu dividend za lansko leto. Nadzorni svet in uprava jih predlagata v višini 4,25 evra bruto na delnico, kar je za tretjino več kot leto prej. Predsednik uprave Krke Jože Colarič bo po zbranih pooblastilih na skupščini sodeloval z 10,39 odstotka vseh glasovalnih pravic.

Kot so aprila ob sklicu skupščine pojasnili v Krki, uprava in nadzorni svet delničarjem predlagata, da se za izplačilo dividend nameni 133,85 milijona evrov lanskega bilančnega dobička. Nadzorniki in uprava podjetja predlagajo tudi, da se bilančni dobiček v višini 68,51 milijona evrov uporabi za druge rezerve iz dobička, za prenos v naslednje leto pa so predvideli 68,51 milijona evrov.

Krka je lansko leto sklenila z najvišjim dobičkom in prihodki doslej. Ustvarila je 1,49 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 12 odstotkov več kot predlani. Čisti dobiček se je povečal za 40 odstotkov na 244,27 milijona evrov.

Krki zaradi epidemije zrasli prihodki

V novomeškem podjetju se za razliko od nekaterih drugih podjetij v luči negotovosti ob širjenju koronavirusa niso odločili za neizplačilo dividend. Povpraševanje po Krkinih izdelkih se je zaradi epidemije okrepilo, skladno s tem pa so v prvem četrtletju letošnjega leta zrasli tudi prihodki od prodaje in čisti dobiček družbe.

Na današnji skupščini bo imel veliko vlogo predsednik uprave Colarič, ki je družbo obvestil o pridobljenih pooblastili delničarjev. Skupaj ima za odločanje na skupščini 3.407.905 neposrednih in posrednih glasovalnih pravic, kar predstavlja 10,39 odstotka glasovalnih pravic.

STA; M. K.