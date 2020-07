Grem domov v Novo mesto - okrnjeno, ampak prihajajo

9.7.2020 | 08:50

Žulji minulih let ...

... ko so jim na Glavnem trgu (še) lahko pripravili takšen sprejem ... (foto: arhiv; M. M.)

Novo mesto - ''Za vikend gremo domov ... peš!'' Največji, verjetno pa tudi (kot pravijo sami) najbolj priljubljeni projekt Društva novomeških študentov, Grem domov v Novo mesto (znan tudi pod svojo kratico GDNM), se letos izvaja že 15. leto zapored. Krovna ideja projekta je, da se študentje po izpitih peš odpravijo iz glavnih slovenskih univerz - Kopra, Maribora in Ljubljane v domače Novo mesto. Tam jih je vselej pričakal sprejem na Glavem trgu, sledil je večerni glasbeni program.

Ker tudi mladim novomeškim organizatorjem letos celotna situacija zaradi epidemije covida-19 ni naklonjena, so bili primorani pohod prilagoditi in ga izvesti v okrnjeni različici. Tako se bodo jutri domov odpravili le iz Ljubljane, število njihovih pohodnikov pa bo omejeno na 50. Sobotno večerno proslavo bodo nadomestili s skupinskim druženjem in, kot napovedujejo, ''izkoristili trenutno stanje, da se sami pobliže spoznamo.''

Pozdrav in DNŠ-ja se torej vseeno glasi: Nasvidenje v soboto. Kje? Doma, v Novem mestu.

M. K.