Kolesar huje poškodovan

9.7.2020 | 09:10

Policiste PP Novo mesto so so včeraj okoli 12. ure obvestili, da v bolnišnici oskrbujejo kolesarja, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Ugotovili so, da je mladoletni kolesar peljal po pločniku po Ljubljanski cesti, izgubil oblast nad kolesom, padel in se huje poškodoval. O ugotovitvah bodo policisti seznanili pristojno tožilstvo.

Ukradli denar in gorivo - iz tovornjaka in traktorjev

Na Dolenjski ulici v Trebnjem je v minuli noči nekdo vlomil v parkiran osebni avtomobil in iz prtljažnika ukradel 600 evrov.

Na parkirnem prostoru na Otočcu je te dni neznanec vlomil v rezervoar tovornega vozila in iztočil okoli 200 litrov goriva.

V noči na sredo pa je na dvorišču stanovanjske hiše v Češči vasi nekdo iz rezervoarjev treh kmetijskih traktorjev iztočil okoli 100 litrov goriva.

Prijeli deset tujcev

Policisti PU Novo mesto so na območju krajev Tanča Gora, Dalnje Njive (PP Črnomelj), Mihalovec (PP Brežice) in Podbočje (PP Krško) prijeli deset tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Postopki s štirimi državljani Alžirije, tremi državljani Irana, dvema državljanoma Pakistana in državljanom Kosova še niso zaključeni.

M. K.