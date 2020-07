Na Otočcu v petek srečanje Janše in Plenkovića

9.7.2020 | 19:10

Grad Otočec (Foto: Terme Krka)

Ljubljana, Otočec - Na Otočcu se bosta v petek ob 15. uri srečala premierja Slovenije in Hrvaške, Janez Janša in Andrej Plenković, je na Twitterju zapisal tiskovni predstavnik hrvaške vlade. Srečanje so potrdili tudi v kabinetu premierja Janše. Med drugim bosta govorila o odnosih med državama, skupnem boju proti covidu-19 in drugih aktualnih temah.

To bo prvo srečanje obeh premierjev v živo, sta se pa v zadnjem času v zvezi s pandemijo covida-19 večkrat slišala po telefonu. Razmere glede koronavirusa so se na Hrvaškem v zadnjih tednih močno zaostrile, v zadnjem dnevu so potrdili 91 novih okužb. Slovenija je zaradi tega Hrvaško umaknila z zelenega seznama epidemiološko varnih držav, iz katerih je mogoče vstopiti brez omejitev.

Odnose med državama med drugim zaznamuje vprašanje meje, ki jo je pred tremi leti določilo arbitražno sodišče. Slovenija vztraja, da je treba odločitev sodišča implementirati, Hrvaška pa temu nasprotuje.

STA