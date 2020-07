Pri gašenju si je opekel roke in nadihal dima

9.7.2020 | 18:10

Foto: Arhiv DL

V bližini Dolnjega Suhorja pri Metliki je malo pred 15, uro na travniku gorelo suho seno. Gasilci PGD Suhor so pogasili požar na površini približno 1500 kvadratnih metrov. Krajana, ki si je pri gašenju opekel roke in se nadihal dima, so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika in nato prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Goreli električni vodniki

Na Ljubljanski cesti v Novem mestu so malo po 10. uri goreli v naravo odloženi električni vodniki. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar. Obveščene so bile pristojne službe.

Nesreča v Brestanici in na Šmarčni

V Brestanici sta okoli 13. ure trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč reševalcem NMP Krško, ki so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in nato prepeljali na zdravljenje v SB Brežice.

Osebni vozili sta trčili tudi malo pred 17. uro na Šmarčni. Posredujejo gasilci PGD Sevnica, reševalci NMP Sevnica in helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor.

Preminula oseba

V Velikih Malencah so deset minut pred 17. uro gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše, v kateri se je nahajala preminula oseba.

M. Ž.