S helikopterjem v UKC; davi nesreča na Andrijaničevi

10.7.2020 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Kot smo že poročali, sta včeraj ob 16.50 uri v naselju Šmarčna, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, nevtralizirali razlite motorne tekočine, očistili vozišče in nudili pomoč pri odstranitvi vozil ter reševalcem NMP Sevnica nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe. Poškodovanko je v UKC Maribor s helikopterjem prepeljala posadka helikopterja Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo HNMP Maribor. Kraj pristanka helikopterja so zavarovali gasilci.

Davi nesreča na Andrijaničevi

Davi ob 4.35 sta na Andrijaničevi cesti v Novem mestu trčili osebno in tovorno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na enem vozilu in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so oskrbeli eno ponesrečeno osebo in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODZEMELJ, izvod Stara šola;

- od 8:00 do 13:00 bo motena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 10:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE DOLE na izvodu STEHAJA VAS;

- od 8:00 do 9:30 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP ZAVRH, na izvodu ZAVRH.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŽIŠČE, na izvodu ŽELEŽNIŠKA POSTAJA;

- od 08:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz Praprotnica, Stan, Debenc, Bačje.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REBER.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGA PRI SINJEM VRHU, TP DAMELJ in TP KOT OB KOLPI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Drenovec Senuše med 10.30 in 12. uro in na na območju TP Nemška vas med 12.30 in 14. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Kovačev hrib med 8. in 13. uro; na področju nadzorništva Mokronog pa na območju TP Tržišče izvod Želežniška postaja med 12. in 14. uro.

M. K.