Krka se je epidemiji dobro prilagodila; bo sodelovala pri izdelavi cepiva?

10.7.2020 | 07:40

Novo mesto - Predsednik Krkine uprave Jože Colarič je po včerajšnji skupščini novomeškega farmacevta na vprašanje, ali bo epidemija covida-19 kakorkoli vplivala na Krkine načrte, ocenil, da so se tej dobro prilagodili. V prvem letošnjem četrtletju so beležili okrepitev povpraševanja, ki pa se je konec marca umirilo.

Zdaj poslujejo "v povsem pričakovanih okvirih letnega plana" in še vedno načrtujejo 1,52 milijarde evrov letne prodaje blaga in storitev in neto dobiček v znesku nekaj več kot 210 milijonov evrov.

"Načrti se ne spreminjajo, saj smo šele sredi leta. Je pa en kup neznank, vezanih na morebitne nove valove covida-19. Ampak mi se bomo uspešno prilagajali tudi v naprej," je pristavil.

Krka in cepivo?

Glede možnosti, da bi Krka kot farmacevtsko podjetje pozneje kakorkoli sodelovala pri izdelavi cepiva za novi koronavirus, je dejal, da se Krka z izdelavo cepiv ni nikoli ukvarjala in se ne ukvarja, ker je to "nekaj povsem drugega kot generična farmacevtska proizvodnja". Izdeluje pa nekatera zdravila, ki jih uporabljajo pri zdravljenju teh obolenj in sicer se v zadnjem času kot učinkovina pojavlja dexametazon, ki ga Krka v obliki tablet in predvsem injekcij izdeluje že leta.

Za bolj ogrožene srčne bolnike pa je pri napadih omenjenega virusa "zelo dobrodošla Krkina paleta kardiopreparatov", je še dejal Colarič.

STA; M. K.

novejši najprej Komentarji (1) 1d nazaj 5 (5) (0) (5)(0) Oceni True Truic Strica Soroš in Gates pravta , da ja... Krka je pridna in skrbno sledi WHO. Svetovno zdrav.org. Tako kot prav vsi svetovni farmagiganti. Zakaj pa neb dobila delež od čipiranja ovc ? Krka tudi vlaga v domače okolje, vsakega 10 plačuje 11.390 delavcev, njihove vikendice in dopust. Pridna je tudi pri nagrajevanju zdravnikov. Poleg tega ima svoje uspešne hčerinske oddelke širom po svetu. Ja uspešno sledi vsem normativom svetovne farmacije WHO , zakaj neb dobila tudi "projekt Covid 19" ? Ni razloga da jih spustijo, pri tej ogromni milijardni skrbi za zdravje ovčic. Preglej samo prijavljene komentatorje