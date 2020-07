»Žalosten sem, ves postopek je farsa«

10.7.2020 | 09:45

Kadrovska komisija se je med včerajšnjo vročo sejo iz velike dvorane, v kateri je začel zasedati občinski svet, preselila v malo sejno dvorano in takrat zaradi »ukrepov covid« zaključek seje zaprla za javnost.

Novo mesto - Saga, komedija ali pa nemara farsa, odvisno koga vprašate, z imenovanjem direktorja Zavoda Novo mesto, je ta teden dobila novo nadaljevanje, ki se je na seji novomeškega občinskega sveta včeraj končalo z imenovanjem Aleša Makovca za novega direktorja te ustanove.

Občina je nov razpis objavila po tistem, ko je v začetku junija s položaja v. d. direktorice nepričakovano odstopila Dolores Kores, ki bi 1. avgusta sicer morala prevzeti 5-letni direktorski mandat. Na razpis občine se je javilo osem kandidatov, od katerih so formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta izpolnjevali štirje. Komisija občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v ponedeljek z njimi opravila razgovor in nato oblikovala sklep o imenovanju novega direktorja. A pri glasovanju se je zgodilo nekaj nepričakovanega, namesto Aleša Makovca, ki ga občinski svet na junijski seji na predlog župana Gregorja Macedonija imenoval za v.d. direktorja Zavoda Novo mesto in je veljal za favorita za zasedbo delovnega mesta, je večino glasov na seji kadrovske komisije dobil Dušan Hočevar, vodja teniške šole v v teniškem klubu Krka Otočec, profesor športne vzgoje, podjetnik in teniški trener.

Zanj sta poleg treh članov opozicije – Alojza Kobeta (GAS), Štefana Davida (ZZD) in Uroša Lubeja (Solidarnost) – glasovala tudi svetnika koalicije Bojan Kekec (SDS) in Adolf Zupan (DeSUS), medtem ko so imenovanje Makovca podprli trije svetniki Liste Gregorja Macedonija - Boštjan Grobler, Sara Tomšič in Janez Povh – ter Marko Dvornik (NSi).

S tesno večino 5:4 je kadrovska komisija tako izoblikovala sklep o imenovanju Hočevarja za direktorja Zavoda Novo mesto in pričakovati je bilo, da bo komisija ta sklep posredovala občinskemu svetu v potrditev. A v treh dneh med sejo kadrovske komisije in sejo občinskega sveta je prišlo do še enega zasuka.

Boštjan Grobler je na svoje vodenje kadrovske komisije slišal cel kup pikrih pripomb.

»Nova dejstva« in preobrat

V sredo je mnenje o kandidatih za direktorja podal tudi svet Zavoda Novo mesto, kjer je Makovac dobil šest glasov podpore, Hočevar pa enega. O svoji odločitvi, ki seveda ni zavezujoča, ampak je zgolj mnenje, je svet zavoda obvestil kadrovsko komisijo občinskega sveta, njen predsednik, podžupan Boštjan Grobler, pa je včeraj, takoj po prejemu mnenja sveta zavoda, sklical izredno sejo komisije z eno točko dnevnega reda: Oblikovanje predloga sklepa o imenovanju direktorja javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto.

Seja kadrovske komisije se je začela ob 15. uri, torej uro pred začetkom seje občinskega sveta, na njej pa so člani koalicije, tokrat s podporo Bojana Kekca - Adolf Zupan se seje ni udeležil - izglasovali sklep, s katerim so prvotno odločitev komisije o imenovanju Dušana Hočevarja razveljavili in za novega direktorja imenovali Aleša Makovca.

Uroš Lubej je prepričan, da je vnovično glasovanje o direktorju tako politično kot pravno neprimerno.

V opoziciji so vnovičnemu zasedanju kadrovske komisije in spreminjanju že izglasovanega sklepa o imenovanju direktorja ostro nasprotovali. Kobe, David in Lubej so v en glas zatrjevali, da v resnici ni nobenega razloga za ponoven sklic seje, na drugi strani pa je Grobler trdil, da se je pojavilo »novo dejstvo,« - mnenje sveta zavoda - zaradi česar se mora komisija sestati še enkrat.

»Nič nepredvidenega se ni zgodilo – svetu zavoda smo naložili, naj se opredeli do kandidata, in vedeli smo, da se lahko opredeli tako ali drugače. Kaj je tu novega? Da mnenje sveta zavoda ni skladno z našo odločitvijo, ni razlog, da se našega sklepa o imenovanju ne posreduje občinskemu svetu. Naj ta odloči o kandidatu,« je bil nad odločitvijo predsednika kadrovske komisije ogorčen Lubej, ki je Groblerja celo pozval, naj razmisli o odstopu z mesta predsednika kadrovske komisije.

Nočejo biti pajaci

Alojz Kobe meni, da bi moral odstopiti tudi svet zavoda, saj sta se zaslišanja kandidatov na kadrovski komisiji udeležila le dva od osmih članov.

»Občinski svet ima vse, kar potrebuje za odločitev o imenovanju direktorja, spreminjanje naše odločitve pa postavlja celoten postopek pod vprašaj,« je poudaril David, Kobe pa se je pridružil Lubejevemu mnenju in tudi sam pozval Groblerja k odstopu: »Ali pa naj župan sam imenuje direktorja, ne pa da smo mi njegovi pajaci.«

»Za izigravanje pravil javnega razpisa gre. Kdo se bo sploh še hotel prijaviti? Včasih smo vsaj dajali videz, da smo resni, tu pa se je nekdo odločil že vnaprej, vse ostalo pa je le še formalizem. Zato predlagam, da ta komisija sprejme sklep, s katerim se županu naloži, naj na ministrstvu za javno upravo sproži zakonodajno pobudo, s katero bo lahko direktorje občinskih javnih zavodov v Sloveniji, ali pa vsaj v mestni občin Novo mesto, imenoval župan samostojno. Vsaj ne bo nobenega plačevanja naših sejnin, saj s takim početjem delamo le škodo proračunu,« se je razvnel Lubej.

Vse to seveda ni spremenilo odločitve koalicije, ki se je v minulih dneh po očitnem nesoglasju na prvem glasovanju le uskladila glede imenovanja novega direktorja. Komisija je s petimi glasovi za Makovca in dvema za Hočevarja - Lubej je glasovanje obstruiral – na koncu imenovala novega direktorja, Makovca, ki ga je občinski svet kako uro kasneje tudi potrdil.

Vsak si lahko premisli

»Nepošteno bi bilo, da postavimo občinski svet pred dejstvo, da odloča o direktorju, ki ga svet zavoda ne podpira,« je spremembo svoje odločitve pojasnjeval Bojan Kekec.

Seveda tudi na občinskem svetu ni šlo brez živahne debate, iz katere velja izpostaviti razpravo Bojana Kekca, ki je svetnikom pojasnil razloge za spremembo svoje odločitve: »Vsak si lahko premisli. Hočevarja od prej nisem poznal, Makovca pa slabo. Eden je na zaslišanju pokazal več poznavanja področje kulture, drugi pa bolj menedžerski pristop. Odločil sem se za Hočevarja in tudi danes menim, da ni slab kandidat. Premislil pa sem si zato, ker si ne predstavljam, kako lahko direktor dela s šestimi negativnimi glasovi v svetu zavoda. Neka kohezija med svetom zavoda in direktorjem vendarle mora biti. Nepošteno bi bilo, da postavimo občinski svet pred dejstvo, da odloča o direktorju, ki ga svet zavoda ne podpira.«

Vnaprej pripravljen scenarij

Dušan Hočevar je v četrtek na rotovž prišel kot bodoči direktor Zavoda Novo mesto, zapustil pa ga je kot poraženec.

»Razpis je bil zame izziv. Mislim, da sem bil dober kandidat, ne razumem pa, kako lahko po tem, ko sem najprej prišel med štiri in nato na kadrovski komisiji tudi zmagal z rezultatom 5:4 , pokal na koncu dobil drugouvrščeni. Ne vem, če je to demokracija. Sicer pa je bil scenarij pripravljen vnaprej. Gospod Grobler se je nanj slabo pripravil in mu je nekaj ušlo. Da bi popravil napako, je v igro vključil svet zavoda, ki je prepozno podal mnenje, sploh pa v svetu zavoda sedijo člani, ki imajo konflikt interesov. Nekateri imajo najem z zelo nizkimi cenami in najbrž je bil to vzrok, da so se zelo potrudili, da mene danes ne imenujejo. Ves postopek je farsa. Žalosten sem, da se tako dela, upam pa, da bo ta razprava v bodoče dala novo smer. Ta zavod je treba okrepiti in počistiti, ker tako se ne dela. Upam da bomo iz tega mojega poraza vsi nekaj dobili,« je razplet kadrovskih preigravanj na koncu komentiral Dušan Hočevar.

Besedilo in fotografije: Boris Blaić

