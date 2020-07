Dnevna nihanja: včeraj 17 okužb; več karanten; nadzor nad lokali

10.7.2020 | 13:10

Včeraj so v Sloveniji ob opravljenih 1390 testiranjih potrdili 17 okužb z novim koronavirusom. Na zdravljenju v bolnišnici je 16 oseb, kar je en več kot v sredo. Nihče od njih ni potreboval intenzivne nege, noben bolnik pa ni bil odpuščen v domačo oskrbo, kažejo vladni podatki.

Doslej so v Sloveniji skupno potrdili 1793 okužb, število smrtnih žrtev ostaja pri 111.

Nekaj večji porast v domovih starejših

Namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Nuška Čakš Jager je na današnji novinarski konferenci, namenjeni aktualnemu stanju na področju razširjenosti novega koronavirusa, izpostavila, da beležijo nekaj večji porast v domovih starejših, a iz že doslej znanih primerov okužb. Ne le med oskrbovanci, število pozitivnih je povečano tudi med zdravstvenimi delavci.

Sicer pa v Sloveniji opazujejo dnevna nihanja števila novih primerov okužb. Ves čas pa jih je okoli 20 ali do 20. Število potrjenih novih okužb na 100.000 prebivalcev je 11,34. Pri deset po kriterijih NIJZ sicer države pridejo na t. i. rumeni seznam držav s povečanim tveganjem. Ne glede na nihanje pa Čakš Jagrova navaja, da "z epidemiološko službo obvladujejo trenutno stanje".

Več karanten

Povečuje se tudi število izdanih karantenskih odločb. NIJZ je samo v primerih, ko je šlo za rizične stike, predlagal 762 karanten. Čakš Jagrova je sicer ob tem izpostavila, da je med tistimi, ki jim je bila izdana karantenska odločba, obolelo 25 ljudi. Še devet takih primerov razvoja covida-19 pa so zaznali med tistimi, ki so karantensko odločbo dobili na podlagi dejstva, da so v Slovenijo vstopili iz rizične države.

Epidemiologinja je zato poudarila, da je "karantensko odločbo res treba spoštovati, saj ščiti populacijo".

Zdravstveni inšpektorat je sicer v četrtek opravil 753 nadzorov karantenskih odločb, od sobote pa že 1876. Kot je pojasnil vladni govorec Jelko Kacin, je 585 oseb spoštovalo odločbo, v 25 primerih oseba v času nadzora ni bila na karantenskem mestu. Inšpekcijski organ bo kršitelje kaznoval. V devetih primerih dostop do zasebnega zemljišča ni bil mogoč, v 30 primerih je bil navedeni naslov bodisi napačen bodisi lažen. "Ne vemo, za kaj gre. Enostavno ni bilo možno najti nikogar, sosedje jih ne poznajo," je dejal Kacin.

V 15 primerih oseba ni odprla vrat. V 50 primerih pa osebe ni bilo možno najti, ker je šlo za večstanovanjsko stavbo brez številk stanovanja in se inšpektorji niso odločili, da bi vznemirjali vse stanovalce.

Čez vikend poostren nadzor nad gostinskimi lokali

Kacin je napovedal tudi, da bo čez vikend potekal poostren nadzor nad gostinskimi lokali. Pri tem se bodo zdravstvenim inšpektorjem pridružili tudi inšpektorji Finančne uprave, ki bodo sproti ugotavljali še kršitve z njihovega področja. Zato pozivajo gostince k doslednemu spoštovanju navodil NIJZ.

V enem tednu so v Sloveniji sicer med 132 potrjenimi primeri 73 primerov povezali z lokalnim izvorom. "Druženja so tista, ki so pripomogla k lokalnim prenosom," je opozorila Čakš Jagrova. Večje je tudi število okužb iz neznanega vira.

Pri tem imajo epidemiologi težko delo iskanja kontaktov, saj mnogi ne znajo našteti vseh ljudi, s katerimi so se družili na nekem dogodku. Zato tem epidemiologi niti ne morejo svetovati, kako naj ravnajo. "Tudi zato je vlada omejila zbiranje na 10 ljudi," je dejal Kacin, ob tem pa dodal, da dogodkov do 50 ljudi ni treba prijavljati, mora pa organizator zbrati kontaktne podatke o prisotnih, da jih bodo lahko epidemiologi v primeru okužbe lahko čim prej našli.

Med vnesenimi okužbami iz tujine jih največ iz Hrvaške, sledijo BiH, Srbija, Kosovo in Črna gora.

Na Hrvaškem je sicer krivulja števila okužb podobna kot v Sloveniji, a gre za bistveno višji dvig primerov, še posebej po 27. juniju, ko so zabeležili skokovit skok in odtlej ohranjajo visoko število. Tudi o tem in o poenotenju kriterijev bosta spregovorila premierja Slovenije in Hrvaške na današnjem srečanju, je napovedal Kacin.

