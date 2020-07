Prenovili bodo cesto, zgradili pločnik in javno razsvetljavo

Pogodbo sta podpisala župan Andrej Kastelic in direktor podjetja Komunalne gradnje iz Grosuplja Viktor Dolinšek.



Mirna Peč - Na občini Mirna Peč sta danes domači župan Andrej Kastelic in direktor podjetja Komunalne gradnje iz Grosuplja Viktor Dolinšek podpisala pogodbo za rekonstrukcijo lokalne ceste Ivanja vas – Mirna Peč. Vrednost naložbe je nekaj več kot 325.000 evrov z DDV, od tega bodo v skupni predvideni višini okoli 290.000 evrov koristili povratna in nepovratna sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin v letošnjem in prihodnjem letu, ostalo pa zagotovili iz proračuna.

V sklopu naložbe bodo zgradili 600 metrov pločnika in prenovili 730 metrov ceste, postavili javno razsvetljavo in pripravili vse potrebno za kasnejšo elektro kabelsko kanalizacijo na tem območju, v celoti pa se bo rekonstruiralo tudi obstoječe vodovodno omrežje. Občina Mirna Peč želi s tem projektom povečati varnost v peš prometu, še posebej pri zagotavljanju varnih poti šolskih otrok, so poudarili ob podpisu.

Naložba je razdeljena v dve fazi, uvedba izvajalca v delo bo 20. julija, predviden zaključek obeh faz pa je 30. maj prihodnje leto.

