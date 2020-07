Vlomili v cerkev; alkotesti tokrat 0,0

Policisti PU Novo mesto so v zadnjih 24. urah obravnavali sedem prometnih nesreč z materialno škodo. V Krškem, Sevnici in Novem mestu so obravnavali prometne nesreče z lahkimi poškodbami.

Včeraj okoli ene ure popoldne se je v Brestanici 35-letni voznik osebnega avtomobila lažje poškodoval, ko se je vanj zaradi prekratke varnostne razdalje zaletela 32-letna voznica osebnega avta. Pri nobenem niso ugotovili prisotnosti alkohola.

Popoldne, nekaj pred peto uro, je na glavni cesti Sevnica – Radeče, prišlo do trka dveh vozil. Ker je sprva kazalo, da je eden od udeležencev huje poškodovan, so ga po oskrbi na kraju s helikopterjem odpeljali v celjsko bolnišnico – kasneje se je sicer izkazalo, da je 26-letni voznik poškodovan le lažje. 31-letni povzročiteljici, ki po prvih ugotovitvah ni vozila po svoji strani voznega pasu, so napisali plačilni nalog. Tudi pri njiju je alkotest pokazal 0,0.

V Novem mestu, v križišču Ločna, sta davi nekaj po četrti uri trčila osebno in tovorno vozilo. Po prvih ugotovitvah 41-letna voznica osebnega avtomobila v križišču, kjer so bili semaforji izklopljeni, ni upoštevala prometnih znakov in je odvzela prednost vozniku tovornega vozila. Voznica in tri sopotnice so se lažje poškodovale.

Tatvine in vlomi - tudi v cerkev

V Trebnjem je zjutraj lastik BMW-ja ugotovil, da so mu ponoči vlomili v vozilo in iz prtljažnika odnesli nekaj denarja. Skupaj s povito pločevino so mu naredili za skoraj dva tisoč evrov škode.

Metliški policisti so v Kapljišču obravnavali tatvino kolesa znamke Rock, črne barve, vredno okoli 500 evrov.

V Jami pri Dvoru so vlomili v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah so neznanci minulo noč pregledali prostore ter odnesli nekaj zlatnine in denarja – skupaj naj bi naredili za okoli dva tisoč evrov škode.

Policisti iz Trebnjega pa so opravili ogled nasilnega vstopa v cerkev v Velikem Gabru. Odnesli niso ničesar, so pa naredili za okoli sto evrov škode.

Tujce zajeli predvsem v Beli krajini

Novomeški policisti so dopoldne pri Padežu prijeli dva državljana Maroka in državljana Alžirije, ki so nezakonito vstopili v državo. Pri Tanči Gori so črnomaljski policisti dopoldne prijeli državljana Maroka, popoldne, okoli pete ure, pa enajst državljanov Alžirije. Še uro kasneje so pri Tanči Gori prestregli še 22 državljanov Pakistana. Postopki s tujci še niso zaključeni.

