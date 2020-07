Dojenček ostal v avtu

10.7.2020 | 18:35

Ilustrativna fotografija

Ob 14.20 so v naselju Poklek nad Blanco, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila, v katerem se je nahajal dojenček. Reševalci NMP Sevnica so na kraju opravili preventivni pregled dojenčka.

Vdrli v hišo

Ob 13.23 so v naselju Brezje pri Bojsnem, občina Brežice, gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše, v kateri se je nahajala onemogla oseba. Gasilci so do prihoda reševalcev občanu nudili pomoč. Reševalci NMP Brežice so osebo na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Gorelo strnišče

Ob 16.31 je v bližina naselja Kerinov Grm, občina Krško, gorelo strnišče. Požar, ki je zajel okoli 0,21 hetarja so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog. S hitro intervencijo so preprečili, da bi se požar razširil na slamnate bale. Obveščene so bile pristojne službe.