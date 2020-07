Poplave in potres

11.7.2020 | 15:30

V projektu se usposabljajo za reševanje ob naravnih in drugih nesrečah. (Foto: arhiv projekta Hitro.)

Na novinarski konferenci je projekt obširno predstavil Jože Weiss. (Foto: M. L.)

V čezmejnem projektu Hitro sodelujejo hrvaški in slovenski partnerji. Predstavili so ga samo predstavniki slovenskih (na fotografiji, na kateri sta levo Jože Vrščaj in desno Andrej Kavšek), ker so hrvaške zadržali na meji pred vstopom v Slovenijo. (Foto: M. L.)

Črnomelj - V Črnomlju so predstavili hrvaško-slovenski projekt Hitro, s katerim povečujejo usposobljenost za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah. »V projektu smo se lotili varnostnih izzivov ob naravnih in drugih nesrečah,« pojasnjujejo projektni partnerji. Varnostni izziv slovenskih partnerjev v projektu je velika potresna ogroženost širšega območja občine Črnomelj, tak izziv hrvaških partnerjev je velika poplavna ogroženost širšega območja mesta Duga Resa.

Vodilni partner projekta je namreč mesto Duga Resa, projektni partnerji so občina Črnomelj, Gasilska zveza Črnomelj in gasilska zveza Duge Rese in pridruženi partnerji hrvaška gasilska zveza, Služba civilne zaščite Karlovec, karlovška izpostava hrvaške gorske reševačne službe, Gasilska zveza Slovenije in v Sloveniji še uprava za zaščito in reševanje.

Projekt so predstavili tudi na novinarski konferenci, kjer so govorili med drugimi Jože Weiss, ki je na občini Črnomelj pristojen za civilni zaščito, poveljnik Gasilske zveze Črnomelj Jože Vrščaj in črnomaljski župan Andrej Kavšek.

M. L.

