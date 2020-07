Prepoved obiskov v novomeški bolnišnici

11.7.2020 | 08:50

Splošna bolnišnica Novo mesto (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Splošna bolnišnica Novo mesto zaradi splošnega poslabšanja epidemiološkega stanja v zvezi s covidom-19 v Sloveniji s ponedeljkom, 13. julija, prepoveduje obiske svojcev pri pacientih. Prepoved velja do nadaljnjega, so sporočili iz novomeške bolnišnice.

Z dovolilnico in po predhodnem dogovoru na oddelku se izjemoma lahko dovoli obisk enega zdravega svojca pri umirajočih in kritično bolnih pacientih, predvidoma vsak torek, četrtek in nedeljo.

Na ginekološko-porodniškem oddelku je zaenkrat še dovoljena prisotnost ene zdrave osebe pri porodu in obiski z dovolilnico prav tako po predhodnem dogovoru.

Na pediatričnem oddelku je dovoljeno bivanje enega zdravega starša ob hospitaliziranem otroku.

Obiskovalec potrebuje anketni list

Vsak obiskovalec mora s seboj prinesti izpolnjen in podpisan anketni list, ki je dostopen tu in iz katerega je razvidno, da obiskovalec nima tipičnih znakov okužbe z novim koronavirusom, prav tako pa ni bil v stiku z znano okuženo osebo.

Obvezna je uporaba varovalne maske, ki si jo mora obiskovalec zagotoviti sam in si jo nadeti že pred samim vstopom v bolnišnico.

Informacije o stanju hospitaliziranih pacientov bodo lečeči zdravniki podajali telefonsko v času, ki je sicer namenjen obiskom pacientov, so še sporočili iz novomeške bolnišnice.

M. K.