Janša in Plenković za še tesnejše sodelovanje v boju proti covidu-19; zagotovilo slovenskim turistom

11.7.2020 | 09:40

Janez Janša in Andrej Plenković (Foto: Bobo)

Otočec - Premierja Slovenije in Hrvaške, Janez Janša in Andrej Plenković, sta se na včerajšnjem srečanju na Otočcu dogovorila za še tesnejše sodelovanje med državama v boju proti novemu koronavirusu. Pogovore sta posvetila samo tej temi.

Kot je na novinarski konferenci po pogovorih povedal Janša, so izmenjali informacije o epidemiološki situaciji v obeh državah ter o ukrepih, ki sta jih državi že sprejeli ali pa jih bosta še sprejeli, da bo življenje potekalo kolikor toliko normalno tudi v času turistične sezone.

Poudaril je, da so epidemiološki strokovnjaki iz obeh držav že doslej praktično sproti izmenjavali informacije, včeraj pa so se dogovorili za še tesnejše, vsakodnevne stike. "Vsi se zavedamo, da lahko v tej situaciji in v tem času zgolj koordinirane akcije obrodijo sadove," je dodal.

Pozdravil je ukrepe za zajezitev virusa, ki jih je Hrvaška sprejela na zunanji meji Evropske unije, in informacijo, da tudi Hrvaška pripravlja aplikacijo za sledenje okužbam. Tovrstna aplikacija je po Janševem mnenju "eden od ključnih instrumentov, ki lahko omogoči ljudem tudi v teh časih nove normalnosti kolikor toliko običajno opravljanje delovnih obveznosti kot tudi preživljanje dopusta".

Izrazil je upanje, da bo imela kmalu celotna Evropa takšno aplikacijo, ki bo omogočila normalno življenje do odkritja cepiva ali zdravila proti covidu-19.

Plenković je napovedal, da bo aplikacija na Hrvaškem pripravljena v desetih dneh. "Menimo, da uporaba sodobne tehnologije v skladu s pravili o zaščiti zasebnosti lahko pomaga pri preprečevanju širjenja okužbe," je dejal.

Hrvaški premier je poudaril, da morajo biti ukrepi glede na tesne stike med Slovenijo in Hrvaško na številnih področjih čim bolj usklajeni. "Če bodo ti ukrepi podobni, bo zagotovo podobna tudi epidemiološka slika," je dejal.

Janša je ob tem izrazil zadovoljstvo, da turizem ne spada med najnevarnejše dejavnosti za širjenje okužbe z novim koronavirusom.

Plenković je spomnil, da v običajnih časih Hrvaško letno obišče okoli 1,6 milijona slovenskih turistov, ki opravijo skoraj 11 milijonov nočitev, številni Slovenci pa imajo na Hrvaškem svoje nepremičnine. "V našem interesu je, da oni lahko pridejo in da pridejo varno," je dejal in dodal, da je trenutno na Hrvaškem 92.000 slovenskih turistov.

Slovenija je zaradi porasta okužb Hrvaško umaknila z zelenega seznama epidemiološko varnih držav in jo uvrstila na rumeni seznam. V preteklem dnevu so v sosednji državi potrdili 116 novih okužb, kar je največ od začetka izbruha.

Plenković je ob teh podatkih zatrdil, da je sedem hrvaških obalnih županij, kjer je največ slovenskih turistov, v t. i. zelenem območju. "To je pomembno zagotovilo slovenskim turistom, ki želijo priti na Hrvaško," je dejal.

Za druge teme bo še čas

Janša in Plenković sta prvo dvostransko srečanje v živo v celoti posvetila boju proti novemu koronavirusa.

"Danes drugih tem nismo odpirali, ker se mi zdi, da so teme, ki lahko počakajo, in so teme, ki ne morejo čakati in danes smo se ukvarjali s temi zadnjimi," je Janša odgovoril na novinarsko vprašanje, ali sta govorila tudi o drugih temah.

Na srečanju na Otočcu so poleg premierjev Janše in Plenkovića sodelovali še minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, notranji minister Aleš Hojs, vladni govorec Jelko Kacin in direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek ter na hrvaški strani notranji minister Davor Božinović, minister za zdravje Vili Beroš, minister za turizem Gari Cappelli ter dva člana hrvaškega kriznega štaba - direktor hrvaškega zavoda za javno zdravje Krunoslav Capak in vodja zagrebške infekcijske klinike Alemka Markotić.

STA; M. K.