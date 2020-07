Znaten porast: Včeraj 34 okužb, ena v Metliki - medicinski problem in ogromno dela na terenu

11.7.2020 | 11:00

V sredo 13, v četrtek 17, včeraj pa kar 34 potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom ... V Sloveniji so včeraj ob opravljenih 1159 testiranjih potrdili 34 okužb. Na zdravljenju v bolnišnici ostaja 16 oseb. Nihče ni potreboval intenzivne nege, kažejo vladni podatki.

Gre za največje število dnevno potrjenih novih primerov od sredine aprila.

Doslej so v Sloveniji skupno potrdili 1827 okužb, število smrtnih žrtev ostaja pri 111.

Kot je na Twitterju zapisal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin, današnjih 34 novih primerov potrjenih okužb ni samo medicinski problem, ampak zahteva še ogromno poizvedovalnega dela epidemiologov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki se trudijo čim prej odkriti čim več kontaktov potrjeno okuženega, jih opozoriti na nevarnost in napotiti v karanteno.

Predsednik vlade Janez Janša ob tem opozarja na pomen doslednega upoštevanja nujnih omejitev, karantentskih odločb in higienskih pravil. Kot je premier zapisal na Twitterju, smo na razpotju in samo dosledno upoštevanje nujnih omejitev, karantenskih odločb ter higienskih pravil doma, na delovnem mestu, na poti in na dopustih lahko prepreči množična obolenja, smrti in kolaps zdravstva - ter ponovno zaustavljanje javnega življenja.

Včersj je bilo največ, sedem novih okužb z novim koronavirusom, potrjenih v Velenju, pet v Hrastniku, po tri pa v Cerknici in Ljubljani. Po dva primera sta bila potrjena v Kopru, Dravogradu, Ravnah na Koroškem in Laškem, po en pa v Murski Soboti, Metliki, Mariboru, Kranju, Pivki, Vipavi, Tišini in pri enem tujem državljanu.

M. K.