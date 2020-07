Plesali in peli v Deželi kozolcev

11.7.2020 | 17:10

Folklorna skupina DPŽ Dolenjske Toplice

Prvi so se včeraj predstavili Vaški pevci Šentrupert.

Šentrupert - V Šentrupertu, natančneje v Deželi kozolcev, je včeraj odmevala ljudska pesem. Občina je v sodelovanju z Zavodom Dežela kozolcev pripravila folklorni večer, ki so ga poimenovali Pleš'mo in poj'mo v Šentrupertu.

Nastopili so: Vaški pevci Šentrupert, Folklorna skupina DPŽ Dolenjske Toplice, Folklorna skupina Nasmeh iz Trebnjega, Ljudski pevci in godci Trebelnega, Ljudske pevce Rožce DPŽ Dolenjske Toplice, Folklorna skupina Večerna zarja iz Velikega Gabra in Folklorno društvo Kres iz Novega mesta. Nastopajoči iz različnih območij dokazujejo, kako pestro in raznoliko je naše podeželje.

Zaradi ukrepov, s katerimi skušajo zajeziti širjenje novega koronavirusa, je bila organizacija prireditve kar velik izziv, a kot je dejal Primož Primec iz občinske uprave, so pridobili vsa potrebna dovoljenja, vključno s soglasjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da lahko prireditev, ki je potekala na prostem med kozolci, pripravijo ob upoštevanju vseh priporočil.

Prišlo je kar nekaj obiskovalcev, ki so prisluhnili ubranemu petju pevk in pevcev, nekatere skupine pa so svoj nastop popestrile še s plesom. »S takšnimi prireditvami bogatimo družbeno življenje v kraju. V teh razmerah je to še toliko bolj pomembno,« pravi Primec, ki še dodaja, da je bil to zadnji dogodek v sklopu praznovanja letošnjega občinskega praznika. Nadeja se, da bo folklorni večer postal stalnica poletnega dogajanja v Šentrupertu.

Besedilo in fotografije: R. N.

