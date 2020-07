Čakalne dobe - Kdaj spet na staro stanje

12.7.2020 | 12:20

Bolnišnice so med epidemijo opravljale manj pregledov in operacij, zato so se čakalne vrste podaljšale. (Foto: M. M.)

Novo mesto, Brežice - Čakalne dobe so v našem zdravstvu težava že vrsto let. Zaradi epidemije covid-19 pa so se te težave še povečale. Zaradi sprejetih ukrepov v času karantene in nadaljevalnih ukrepov za obvladovanje širjenja novega koronavirusa se je čakalna doba v nekaterih dejavnostih začasno podaljšala. Kako je s tem pri njih, smo povprašali v obeh naših bolnišnicah.

»V Splošni bolnišnici Novo mesto relativno dobro obvladujemo čakalne vrste, predvsem jih dobro obvladujemo na kritičnih področjih. Je pa res, da imamo pri določenih dejavnostih nekaj presežnih čakalnih dob, npr. ultrazvok srca, trebuha,« pravijo v novomeški bolnišnici in dodajajo, da so imeli na določenih področjih čakalne dobe presežne že pred epidemijo. Med epidemijo so ustavili izvajanje programa na nenujnih zdravstvenih storitvah, razen tam, kjer je bilo mogoče storitev opraviti s pomočjo telemedicine. »Čakalne dobe so se temu primerno povečale, kar smo zaznali predvsem na področju ortopedije in slikovnih preiskav (CT, magnetna resonanca, ultrazvok),« pojasnjujejo.

Čakalne dobe so imeli že pred epidemijo na nekaterih področjih prekoračene tudi v Splošni bolnišnici Brežice, in sicer UZ skeleta, EMG, nevrološki pregledi, kolonoskopija, operacija nožnega palca. »Epidemija je na čakalne dobe vplivala tako, da so se podaljšale še za toliko, kolikor je trajala epidemija. To velja za stopnje nujnosti redno in hitro, saj smo za paciente z napotnicami s stopnjo nujnosti zelo hitro in nujno opravljali storitve v okviru strokovno dopustnega časa obravnave pacientov tudi v času epidemije,« pravijo. Najbolj so se čakalne dobe povečale pri gastroskopiji, in sicer za približno 120 dni, pri UZ skeleta za 100 dni, za toliko tudi na področjih internistična ambulanta, gastro ambulanta, kolonoskopija in kardiološka diagnostika, za približno 80 dni pri UZ žil in 60 dni pri UZ abdomna in v nevrološki ambulanti.

Reševanje začasno podaljšanih čakalnih dob ni enostavno in bolnišnice se pri tem srečujejo s številnimi težavami.

