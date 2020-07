Država bo sofinancirala ureditev ceste v Sodražici

12.7.2020 | 10:40

Foto: Ministrstvo za infrastrukturo

Sodražica - Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Aleš Mihelič in župan Sodražice Blaž Milavec sta pred kratkim podpisala sporazum o sofinanciranju ureditve ceste v območju naselja Žimarice. Vrednost projekta je ocenjena na 3,57 milijona evrov, od tega bo ministrstvo prispevalo 3,05 milijona evrov.

Mihelič je na delovnem obisku v Občini Sodražica izrazil zadovoljstvo, da se bo predvidoma že prihodnje leto na projektu začelo z urejanjem voziščne konstrukcije, odvodnjavanja, komunalne infrastrukture, cestne razsvetljave in hodnikov za pešce.

"V Sloveniji potrebujemo skladen regionalni razvoj in enakomeren razvoj vseh krajev. Urejena primarna infrastruktura pomeni več varnosti na naših cestah, večjo pretočnost prometa in nenazadnje boljšo kakovost življenja," so Miheliča v sporočilu za javnost povzeli na ministrstvu.

Kot je še izpostavil državni sekretar, bo ureditev ceste Bloška Polica-Sodražica velika in pomembna pridobitev za celotno ribniško-kočevsko območje, "saj bomo s tem bistveno izboljšali prometno povezavo do Primorske".

M. K.