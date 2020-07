Neurje na našem območju težave povzročalo predvsem v Posavju

12.7.2020 | 08:15

V neurju jo je sicer najslabše odnesla Koroška. Fotografija je z območja Podpece, kjer je meteorna voda ogrožala dva stanovanjska objekta. (Foto: PGD Črna na Koroškem)

Območja 17. občin po Sloveniji je včeraj popoldne zajelo neurje z močnim vetrom in obilnimi padavinami. Po podatkih centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje od tam poročajo o podrtih drevesih, razkritih ostrešjih objektov, poplavljenih prostorih ter tudi zemeljskih plazovih.

Nevšečnosti je neurje povzročalo tudi v naselju Dolnja Prekopa v občini Kostanjevica na Krki. Nekaj po 18. uri pa je prišlo do izpada daljnovoda Mokrice v brežiški občini. Brez električne energije so ostali odjemalci naselij Jesenice na Dolenjskem in Male Doline.

Sicer pa v nadaljevanju objavljamo poročila regijskega centra za obveščanje:

Občina Kostanjevica na Krki

Ob 17.07 so posredovali gasilci PGD Prekopa v Dolnji Prekopi, kjer so iz garaže stanovanjske hiše črpali meteorno vodo.

Voda pa je v tem kraju zalila cesto z nanosi kamnin in zemlje. Gasilci so usmerjali promet in očistili cestišče.

Občina Brežice

Ob 18.16 je prišlo do izpada daljnovoda Mokrice. Brez električne energije so ostali odjemalci naselij Jesenice na Dolenjskem in Male Doline. Dežurni pri Elektro Celje so okvaro na daljnovodu odpravili do 20.04 ure. Brez električne energije je bil sto en odjemalec.

Ob 22.16 se je v naselju Brezje pri Veliki Dolini, zaradi močnega vetra podrl telefonski drog. Telefonski vodniki so obviseli nizko nad cestiščem in ovirali promet. O dogodku je bil obveščen Telekom Slovenije.

Občina Krško

Ob 20.19 je v Dobravi ob Krki močan veter podrl drevo čez cesto. Drevo so razžagali in odstranili dežurni delavci podjetja Kostak Krško.

Občina Sevnica

Ob 5.17 je na relaciji Rovišče pri Studencu-Raka na cesto podrto drevo oviralo promet. Za razrez in odstranitev je poskrbel dežurni pri cestnem podjetju.

Občina Metlika

Iz Dolenjske in Bele krajine pa poročajo le, da je ob 18.12 na cesti Metlika-Novo mesto pred prelazom Vahta, občina Metlika, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec CGP Novo mesto je drevo razžagal in odstranil.

M. K.