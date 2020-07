Trčila reševalno in osebno vozilo; poškodovan motorist

12.7.2020 | 08:25

Včeraj ob 18.15 uri sta na Cesti krških žrtev v Krškem trčila reševalno in osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj, odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem. Reševalci NMP Krško so lažje poškodovano osebo prepeljali v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 19.38 se je na relaciji Mirna-Debenec pri naselju Debenec, občina Mirna, pri padcu z motorjem poškodoval motorist. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovanega oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Odstranili sršenje gnezdo

Ob 15.06 so v naselju Slovenska vas, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje s stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OKP ČRNOMELJ, TP PEKARNA ČRNOMELJ in TP KOVINAR ČRNOMELJ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Berex in TRZ Slovenska vas 1 med 7:00 in 18:00 uro in na območju TP TRZ Slovenska vas 4 med 7:00 in 19:00 uro.

M. K.