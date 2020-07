Včeraj 14 okužb, ena v Šentjerneju - po znatnem porastu padec, a ob polovici manj testov

12.7.2020 | 11:30

Včeraj so v Sloveniji opravili 560 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, potrdili so 14 novih okužb, je objavila vlada na Twitterju. V bolnišnicah se zaradi covida-19 zdravi 16 bolnikov, nihče od njih pa ni na oddelku za intenzivno terapijo. Smrtnih žrtev ni bilo, niti ni bil nihče od bolnikov s covidom-19 odpuščen iz bolnišnične obravnave.

Doslej so v Sloveniji sicer skupno potrdili 1841 okužb, število smrtnih žrtev ostaja pri 111.

Po 34 potrjenih primerih okužbe z novim koronavirusom v petek je bilo torej takšnih včeraj »le« 14. A z eno pomembno razliko: medtem ko je bilo v petek opravljenih 1159 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, so jih včeraj, kot omenjeno, opravili precej manj: 560.

Okužbe v 10 občinah, v dveh prvič

Okužbo z novim koronavirusom so včeraj dokazali v desetih slovenskih občinah, največ v Murski Soboti in Kranju, v vsaki po tri. S prvo okužbo nasploh pa so se v soboto soočili v občinah Velika Polana in Radenci. Največ okužb z novim koronavirusom so doslej potrdili v Ljubljani, skupaj 319, od tega eno v soboto.

Tri nove primere so odkrili pri otrocih, starih do štirih let.

Ena okužba je bila včeraj potrjena tudi v Občini Šentjernej (skupno 3).

M. K.