S traktorjem zdrsnil in obstal na previsu ob potoku

13.7.2020 | 07:00

ilustrativna slika (foto: arhiv)

Včeraj popoldne ob 16.21 je na Boldražu, občina Metlika, moški pri delu na polju s traktorjem zdrsnil in obstal na previsu ob potoku. Gasilci PGD Metlika so s tehničnim posegom potegnili traktor na cesto. Nihče ni bil poškodovan.

Pomoč invalidni osebi

Ob 7.33 so v ulici Šmihel v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto invalidno osebo, ki je padla s postelje, dvignili na voziček.

Motena dobava pitne vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Vitovca, da bo med 13. 7. in 15. 7. med 8. in 14. uro občasno motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Uporabnike iz Piršenbrega, Bojsnega in dela Malega Vrha pa obveščajo, da bo zaradi pranja VH SV. Jakob v torek, 14. 7., motena oskrba s pitno vodo med 7.30 in 14.30 uro.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 12:00 do 13:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KVASICA na izvodu TKG VAS LEVO;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOČEVJE PRI ČRNOMLJU na izvodu KOBETIČ, ŠTERK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 zaradi del motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU;

- od 8:00 do 10:00 bo dobava prekinjena odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOŽAKOVO, izvod Božakovo;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JARČEVA Badovinčeva ulica in Vejar.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo prekinjena dobava odjemalcem:

- od 8:00 do 9:00, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI CEGELNICI;

- od 10:00 do 13:00, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUŠICE;

- od 12:00 do 14:00 pa tistim, ki so oskrbovani iz TP PODTURN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH - STRAŽA 1993.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP STARA VAS VIDEM izvod PARTIZANSKA POT, STARA VAS PROTI VIDMU danes med 7:30 in 9:00 uro.

M. K.