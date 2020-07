Grem domov v Novo mesto: Sicer le iz Ljubljane, a najbolj množično doslej

13.7.2020 | 10:00

Študentje so se v preteklem vikendu v sklopu projekta Grem domov v Novo mesto pod okriljem Društva novomeških študentov že 15. leto zaporedoma podali peš v prestolnico Dolenjske. Krovna ideja tega tradicionalnega projekta je, kot je znano, da se študentje po izpitih peš odpravijo iz glavnih slovenskih univerz - iz Kopra, Maribora in Ljubljane - v domače Novo mesto. Tam jih je vselej pričakal sprejem na Glavem trgu, letos pa so zaradi korone bili primorani pohod prilagoditi in ga izvesti v okrnjeni različici.

Namesto iz vseh treh koncev Slovenije so se domov odpravili le iz Ljubljane, sobotno večerno proslavo pa so morali postaviti na stranski tir. Kljub temu niso vrgli puške v koruzo, ravno nasprotno, kot sporočajo iz DNŠ-ja, je bila tokratna ljubljanska odprava celo najštevilčnejša. Zbralo se je več kot 50 nadobudnih pohodnikov. ''Izredne okoliščine smo izkoristili sebi v prid in se na poti do cilja pobliže spoznali, stkali nova prijateljstva in ob tem še zasluženo poizpitno uživali. Bilo je lepo, še lepše pa je biti spet doma ... v Novem mestu,'' so še sporočili iz Društva novomeških študentov.

M. K.

foto: DNŠ

