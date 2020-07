Zaprli DSO Metlika; zadnji pozitiven bris v domu 18. maja

13.7.2020 | 09:30

V DSO Metlika so spet prepovedani obiski. (Foto: spletna stran DSO Metlika)

Kot smo poročali, so v petek v Metliki zabeležili novo potrjeno okužbo s covidom-19. Zaradi tega so z včerajšnjim dnem metliški Dom starejših občanov spet zaprli in obiskov do preklica ne sprejemajo.

V DSO Metlika so namreč ob začetku epidemije med prvimi odkrili okužene stanovalce in zaposlene, zato so ob pojavu nove okužbe v občini zelo previdni. Po podatkih DSO so sicer imeli tam med 6. marcem in 4. junijem z novim koronavirusom okuženih skupaj 54 stanovalcev, od katerih jih je za posledicami covida-19 v navedenem obdobju umrlo 16. Po njihovih informacijah je zbolelo tudi 15 zaposlenih, zadnji pozitiven bris pa so v metliškem domu starejših zabeležili 18. maja.

Sredi maja so v DSO Metlika vnovič omogočili obiske, 9. junija pa so spet začeli sprejemati nove stanovalce.

Število okužb niha, širijo se predvsem lokalno

V zadnjih dneh sicer število potrjenih okužb z novim koronavirusom niha, a se večinoma giblje blizu 20. Po tistem, ko je šlo pred dnevi predvsem za vnose iz tujine in z njimi povezane stike, se zdaj novi koronavirus po pojasnilih epidemiologov širi predvsem lokalno.

Vlada je zato pred dnevi uvedla nove omejitve zbiranja, saj prav razna druženja veljajo za najbolj tvegano dejavnost za širjenje okužb.

V soboto je medtem začel veljati zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19, ki predvideva uvedbo za mnoge sporne mobilne aplikacije za sledenje okužbam z novim koronavirusom. Podaljšuje tudi subvencioniranje čakanja na delo doma ter določa, da bo nadomestila plač delavcev v karanteni krila država.

Ministrstvo za javno upravo pa je včeraj objavilo poziv za oddajo ponudbe za prilagoditev mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi z novim koronavirusom. Ponudbe bodo zbirali do 12. ure v sredo. Celotna rešitev mora delovati v produkcijskem okolju do najpozneje 1. avgusta, zahtevajo na ministrstvu.

M. K.