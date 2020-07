FOTO: Na Otroškem svetu Vojna zvezd, Harry Potter in še veliko zanimivega

13.7.2020 | 16:00

Mumije, črviva jabolka, vijolične minione, mesta na luni in vesoljske ladje iz Vojne zvezd so v minulem tednu ustvarjali otroci, ki so se udeležili Otroškega sveta Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

Ustvarjalna omizja so postavili v senčnih kotičkih parka Rastoče knjige pri Knjižnici Mirana Jarca, vodja programa Kristina Lovrinovič je otroke razveselila tudi s piškoti, po ustvarjanju so mentorji z otroki zaigrali tudi badmington …

Zaradi priporočil NIJZ so letos obvezne prijave na otroski.svetdrpd@gmail.com. Kako popularen je, priča dejstvo, da so bile delavnice prvega tedna zapolnjene že v prvih dveh dneh, zato velja s prijavami pohiteti. Če pa starši kasneje vidite, da se vaš otrok delavnice ne bo mogel udeležiti, jih o tem obvestite na gsm številko 041/928-393. »Imamo namreč čakalne vrste in pošteno je, da če vašega otroka kljub rezervaciji ne bo, da nam to sporočite, saj lahko potem z vabilom razveselimo koga drugega,« je dodala Lovrinovićeva.

Otroški svet bo potekal vsak delavnik še ta in prihodnji teden, in sicer med 10. uro in 11.30. Počitniški program so podprli Mestna občina Novo mesto, Krka d.d. in Knjižnica Mirana Jarca. In kaj bodo še ustvarjali? Danes je na vrsti papiga Tobi, jutri gozdna hiša, v sredo Harry Potter škatlica, četrtek bo ponudil eksperiment s pošastjo in petek otroški vrtiček.

V galeriji so na ogled utrinki prvega tedna.

