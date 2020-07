Včeraj osem novih okužb s koronavirusom, a tudi testov malo

13.7.2020 | 11:30

Včeraj so potrdili osem okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bilo opravljenih 440 testov. V bolnišnici se zdravi 17 bolnikov s covidom-19, od tega eden potrebuje zdravljenje v enoti intenzivne terapije, je vlada objavila na spletni strani. Enega bolnika so včeraj odpustili iz bolnišnične obravnave, umrl ni noben bolnik.

A med vikendom 'testna mašinerija' ne deluje v polnem zagonu. Zato je praviloma v soboto in nedeljo odkritih manj okuženih ...

Doslej so v Sloveniji sicer skupno potrdili 1849 okužb, število smrtnih žrtev ostaja pri 111.

Po podatkih Sledilnika covid-19 je trenutno v Sloveniji 265 aktivnih primerov okužbe.

Po dva okužena so včeraj so našli v Ljubljani, Murski Soboti in Šentjurju, po enega pa v Mariboru in Hrastniku.

M. K.