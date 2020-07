Varnostniku zagrozil z nožem

13.7.2020 | 13:25

Policisti PP Novo mesto so bili v soboto nekaj po 19. uri obveščeni, da naj bi v prodajalni v Novem mestu neznanci ukradli več izdelkov in pobegnili z osebnim avtomobilom. Takoj so se odzvali in na podlagi opisa avtomobil izsledili in ustavili. Ugotovili so, da je v prodajalni varnostnik poskušal zadržati osumljenki, stari 51 in 32 let, ki sta poskušali ukrasti več izdelkov. Varnostniku sta se upirali, takrat pa je 35-letni sostorilec, ki je osumljenki čakal pred prodajalno, varnostniku zagrozil z nožem. Ukradene predmete so policisti osumljencem zasegli, zoper trojico pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja roparske tatvine.

Vlomi in tatvine

V noči na soboto je na dvorišču stanovanjske hiše v Dolenjem Podborštu pri Trebnjem nekdo vlomil v osebni avtomobil in odnesel denarnico z denarjem.

Med sredo in soboto je v Hrastju pri Mirni Peči nekdo vlomil v tri počitniške hiše. Iz ene je ukradel jedilni pribor, iz drugih dveh pa po prvih ugotovitvah ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomi.

V Mokronogu je v soboto neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi priprta vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter ukradel nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 4000 evrov škode.

Pijana voznika povzročila nesreči

V soboto nekaj po 19. uri se je zgodila prometna nesreča v Gorenji vasi pri Šmarjeti. Policisti so ugotovili, da je 36-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avto, ki ga je vozil 32-letni voznik. Povzročitelj nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,12 miligrama alkohola ( po starem merjenju dobra dva promila). Policisti so še ugotovili, da je vozil neregistriran Renault megane, na katerem so bile nameščene tuje registrske tablice. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V noči na nedeljo so policisti naleteli na prometno nesrečo pri Herinji vasi, kjer je voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. 24-letni povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,97 miligrama alkohola (dva promila). Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, mu odvzeli vozniško dovoljenje, izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče.

Motorist ni hotel pihati

Trebanjski policisti so bili v soboto okoli 20. ure obveščeni o padcu motorista med Stanom in Debencem. Opravili so ogled in ugotovili, da je 45-letni motorist zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in padel. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe. Policisti so povzročitelju nesreče odredili preizkus alkoholiziranosti, vendar ga je odklonil. Zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo so mu izdali plačilni nalog, o odklonu preizkusa pa z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

