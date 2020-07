Ulico Dolga vas bodo prenovili

13.7.2020 | 18:05

Pogodbo za ureditev 470 metrov dolgega odseka v ulici Dolga vas v Žužemberku sta danes podpisala župan Jože Papež in predstavnik domačega podjetja Gostgrad Miha Zupančič.

Žužemberk - Žužemberški župan Jože Papež je danes dopoldan podpisal pogodbo za ureditev ulice Dolga vas v Žužemberku. Cesta je tam namreč v zelo slabem stanju, zato je obnova nujno potrebna. Z naložbo bodo tako izboljšali prometno varnost vseh udeležencev v prometu.

Občina že nekaj časa načrtuje rekonstrukcijo 470 metrov dolgega odseka od Gostišča Koren do križišča za Gradenc, vendar so imeli nekaj težav s pridobivanjem vseh potrebnih soglasij. Kot je povedal župan, so imeli z enim lastnikom zemljišča več sestankov, da so naposled le našli skupni jezik. »Trajalo je malo dlje, kot sem si sam zamislil. Ko sem nastopil funkcijo župana, sem si zadal, da moramo za vse projekte, ki se jih bomo lotili, prej pridobiti vsa soglasja od lastnikov zemljišč. Z enim so bila pogajanja kar precej trd oreh,« je dejal Papež.

Po njegovih besedah bodo uredili enega najslabših cestnih odsekov v občini, poleg boljše pretočnosti prometa pa bodo z izgradnjo pločnika poskrbeli tudi za varno pešpot otrok in dijakov v šolo in domov. Zdaj je bila hoja po dokaj prometni cesti, zlasti v zimskih mesecih, ko je hitro tema, kar nevarna.

V sklopu naložbe bodo obnovili in razširili cestišče, uredili odvodnjavanje meteorne in fekalne vode, zgradili pločnik z javno razsvetljavo, prenovili pa bodo tudi vodovod. Na razpis se je javilo šest ponudnikov, kot najugodnejšega pa so izbrali ljubljansko podjetje Proadria s podizvajalcem Gostgrad iz Žužemberka. »Vesel sem, da smo tudi v domači občini prišli do dela. Prej smo večinoma delali po drugih koncih Slovenije in tudi v tujini. Ta projekt bo skoraj pred domačim pragom. Potrudili se bomo, da bodo dela dobro narejena in končana v predvidenem roku,« je dejal predstavnik domačega podjetja Miha Zupančič, ki je z županom podpisal pogodbo.

Občina bo za naložbo odštela 243.000 evrov z DDV, izvajalec pa je z deli, ki morajo biti končana do sredine oktobra, začel takoj po podpisu pogodbe. Obvoz bo v tem času urejen, še sporočajo z občine.

Besedilo in fotografije: R. N.

