Mladoletnika s sekiro po glavi

13.7.2020 | 22:55

Pred novomeško urgenco se je po dogodku zbrala skupina prebivalcev Brezja, prišli so tudi policisti.

Danijel Kovačič

Novo mesto - V romskem naselju Brezje je v večernih urah prišlo do pretepa, v katerem je bil hudo poškodovan mladoletnik.

Kot nam je povedal njegov oče Danijel Kovačič, sta se 15-letni V. K. in njegov brat po naselju vozila z električnima skirojema, kar je očitno zmotilo enega od prebivalcev naselja. »M. B. je začel teči za njima in groziti, da ju bo pretepel. Sin mi je prišel to povedat. S tem človekom nisem imel nikoli težav in sem ga šel vprašat, kaj je narobe,« pripoveduje Danijel.

Danijel je k sosedu odšel v družbi sina in žene, tam pa se je vnel prepir oz. pretep. »Začeli so nas tepsti. Kakih sedem ali osem ljudi se je spravilo na nas. M. B. je sina s sekirico udaril po glavi, pretepli so tudi mene in ženo,« pravi Danijel in pokaže nekaj ran, modric in bušk. Pravi, da ne ve, zakaj so jih napadli, da pa je v Žabjaku ogromno droge.

Hudo poškodovanega sina je Danijel odpeljal na novomeško urgenco, od koder so ga odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Po prvih informacijah so mladoletnikove poškodbe glave zelo resne.

B. B.