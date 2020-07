Z avtom na streho na železniške tire

Sinoči ob 21.41 uri je na Semiški cesti v Črnomlju voznik osebnega vozila zapeljal čez oporni zid in se prevrnil na streho na železniške tire. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator, odstranili osebno vozilo s tirov ter pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj, ki so poškodovanega voznika odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

S ceste na brežino

Ob 10.15 je na cesti Prečna-Dolenji Globodol, občina Mirna Peč, osebno vozilo zapeljalo z vozišča na brežino. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj in s tehničnim posegom vozilo postavili nazaj na vozišče. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

Trk na krožišču

Ob 16.08 sta na krožišču Ljubljanske ceste v Novem mestu trčili dve osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulator in pomagali poškodovani osebi do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so jo pregledali na kraju.

Gorela podrast

Ob 15.18 je v bližini naselja Podgozd, občina Žužemberk, gorela podrast v gozdu. Gasilci PGD Dvor so pogasil požar na površini okoli 15 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZADRUŽNA ZIDANICA 2002na izvodu BETONSKI DROG LEVO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. BREZOVICA 1996;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOTI – GRČEVJE;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRUŠKA VAS 1.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU 1976;

- od 8:00 do 10:00 bo prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA SEMIČ, izvod Šola.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE PRI ČATEŽU, na izvodu TREBANSKI VRH;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MORAVŠKA GORA, na izvodu HRIB.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Tržišče kolodvor med 8. in 13. uro, na območju nadzorništva Sevnica na območju TP Studenec korito in Novo Studenec med 8. in 13. uro, na področju nadzorništva Brežice na območju TP Sromlje, Dečno selo, Sromlje vas, Curnovec, Okljukova gora, Volčje, Glogov brod vas, Jurovec, Silovec, Sveti Janez in Mali vrh gmajna med 7. in 14. uro ter na območju TP Dečno selo trgovina med 6.30 in 7. uro ter med 14. in 14.30 uro.

M. K.