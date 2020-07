Včeraj veliko testirali, potrdili deset okužb, eno spet v Metliki

14.7.2020 | 14:00

Število potrjenih primerov COVID-19 na 100.000 prebivalcev po statističnih regijah bivanja do vključno 12. 7. 2020 (NIJZ)

Včeraj so v Sloveniji opravili 1218 testiranj na novi koronavirus, potrdili so deset primerov okužbe. V bolnišnicah se še vedno zdravi 17 bolnikov s covidom-19, od tega en na oddelku za intenzivno terapijo. Tri osebe so odpustili iz bolnišnice, ni pa umrl noben bolnik s covidom-19.

Okužbo so včeraj potrdili v devetih slovenskih občinah, od tega dve v Hrastniku ter po eno v Ljubljani, Metliki, Kranju, Trbovljah, Vipavi, Žalcu, Odrancih in Svetem Juriju ob Ščavnici.

Doslej so v Sloveniji sicer skupno potrdili 1859 okužb, število smrtnih žrtev ostaja pri 111.

M. K.