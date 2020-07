Zasegli ukradena drva, v neregistriranem avtu tudi motorna žaga

14.7.2020

Šentjernejski policisti so pri Dobruški vasi ustavili 23-letno voznico osebnega avtomobila, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozila pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, danes sporočajo s PU Novo mesto. Med postopkom so ugotovili, da v vozilu prevaža motorno žago in ukradena drva, ki so jih zasegli in nadaljujejo preiskavo tatvine, katere sta osumljena 23-letnica in njen 31-letni sopotnik. Zasegli so tudi avtomobil in o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ukradel kotno brusilko

V Gorenjem Karteljevem je nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel kotno brusilko. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1500 evrov škode.

Štirje tujci med tovorom na Obrežju ...

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila turških registrskih oznak. Policisti so v tovornem delu našli štiri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito prestopiti državno mejo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnosntim organom.

... v Beli krajini pa šest Maročanov

Policisti PU Novo mesto so na območju Tanče Gore in Brega pri Sinjem Vrhu izsledili in prijeli šest državljanov Maroka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

