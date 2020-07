Krkin dres bo nosil tudi Američan Jairus Lyles

14.7.2020 | 18:30

Jairus Lyles (Foto: KK Krka)

Novo mesto - Kot so sporočili iz Košarkarskega kluba Krka Novo mesto, je v njihovo člansko vrsto stopil nov košarkar - ameriški branilec Jairus Lyles.

Jairus Lyles (188 cm, rojen 1995) se je rodil v ameriškem mestu Silver Spring. Njegov oče je bil uspešen igralec ameriškega nogometa, sin pa se je zapisal košarki. Sprva se je šolal na DeMatha Catholic (Hyattsville v Marylandu), kjer je bil soigralec NBA-jevca Victorja Oladipa, ki danes igra za Indiano Pacers. Šolanje je nadaljeval na univerzah Virginia Commonwealth University (v sezoni 2013/2014) in University of Maryland, Baltimore County (med letoma 2015 in 2018). Izkazal se je predvsem v zadnjih treh sezonah na univerzi. V prvi sezoni v dresu UMBC je beležil po 23 točk na tekmo, v zadnji študentski sezoni (2017/2018) pa je 20.2 točkam dodal 5.5 skoka in 3.5 podaje, trojke pa je zadeval z 39-odstotno natančnostjo. Leta 2018 ni bil izbran na naboru Lige NBA, priložnost je iskal na poletni Ligi NBA v Las Vegasu. Tako je 12. julija 2018 podpisal pogodbo z ekipo Utah Jazz, za katere je zabeležil pet tekem v času priprav pred začetkom sezone. Jazzerji so ga poslali na kaljenje v razvojno Ligo NBDL, kjer je nosil dres zasedbe Salt Lake City Stars (46 odigranih tekem, 26.8 minute na tekmo, 12.9 točke, 4.2 podaji, 3.7 skoka, 1.4 pridobljene žoge).

Lani poleti se je prvič selil v Evropo. Sezono je začel in končal v Nemčiji. Sprva je nosil dres MHP Riesen Ludwigsburg, zaključil pa je kot član Löwen Braunschweig. V dresu Braunschweiga je zbral 11 tekem, v 22 minutah in 34 sekundah na srečanje je v povprečju 9.1 točki pristavil 1.9 podaje, 1.2 priborjene žoge in 2.2 skoka. S 17 točkami pa se je izkazal 14.2. 2020, ko je proti ekipi Ulma, ki jo vodi nekdanji košarkar Krke Jaka Lakovič, dosegel 17 točk. To tekmo 18. kroga nemške lige so Jairus in soigralci dobili s 103:98.

Jure Balažić, direktor KK Krka:

„Na poziciji branilca smo se okrepili z Američanom Jairusom Lylesom. Gre za dobrega strelca, ki je prejšnjo sezono igral v močni nemški zvezni ligi. Jairus je bil visoko na listi želja našega trenerja Vladimirja Anzulovića. Verjamemo, da bo izpolnil pričakovanja.“

Jairus Lyles, košarkar Krke:

„Zelo sem navdušen nad priložnostjo, da bom lahko zaigral za KK Krka. Z mojo družino se veselimo, da bomo prišli v Slovenijo in postali del Krkine zgodbe. O Novem mestu sem slišal same lepe in dobre stvari. Navijačem in podpornikom kluba pa sporočamo, da naj se pripravijo na odlično prihajajočo sezono. Želimo in upamo, da bomo v novi sezoni naredili nekaj posebnega za vse vas.“

JAIRUS LYLES

Rojen: 6. julij 1995 (25 let)

Igralno mesto: branilec

Višina: 188 cm

Dosedanji klubi:

- 2018/2019: Salt Lake City Stars

- 2019: MHP Riesen Ludwigsburg

- 2019/2020: Löwen Braunschweig

- 2020 - : KK Krka Novo mesto

M. L.-S.