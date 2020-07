Pogrešanega našli v bližnjem gozdu

15.7.2020 | 07:00

Vodniki z reševalnimi psi so bili pripravljeni pomagati tudi sinoči, pa na srečo to ni bilo potrebno ... (foto: arhiv DL)

Sinoči ob 18.23 uri so na območju naselja Soteska, občina Dolenjske Toplice, pogrešali starejšo osebo. V iskalni akciji so sodelovali policisti, gasilci PGD Podturn in Soteska ter krajani, ki so osebo ob 19.25 našli v gozdu v bližini naselja. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo oskrbeli in prepeljali v domačo oskrbo. Aktivirani so bili tudi vodniki reševalnih psov pri Kinološki zvezi Slovenije in Zvezi vodnikov reševalnih psov Slovenije za Dolenjsko, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Odstranili sršenje gnezdo

Ob 19.41 so na Savski cesti v Sevnici, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica iz stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Motena bo oskrba z vodo

Komunala Brežice uporabnike z Bizeljskega - center, iz Bračne vasi, Drenovca pri Bukovju, Bukovja in Orešja obvešča, da bo zaradi pranja VH Pišeška cesta v četrtek, 16. 7. 2020, motena oskrba s pitno vodo med 7.30 in 14.30 uro.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU 1976;

- od 8.00 do 10.00 pa bo prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADNIK 1947.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 1;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIRČNA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠRANGA na izvodu HIŠE POD TP;

- od 9.00 do 10.00 bo prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP REPČE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. BREZOVICA 1996.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krko okolica na območju TP Mrčna sela izvod Veternik in Mrčna sela – Možek med 8, in 14. uro, na področju nadzorništva Brežice pa na območju TP Stara vas Bizeljsko izvod Stara vas SKS med 8. in 14. uro.

