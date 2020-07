Mestna občina Novo mesto razpisuje štipendije in enkratne denarne pomoči

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je na svoji spletni strani objavila razpis za podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za perspektivne študente in dijake. Občina v okviru izvajanja številnih projektov in podpornih shem za mlade nadaljuje s podporo najbolj perspektivnim mladim Novomeščanom, ki na svojih področjih dosegajo izjemne dosežke. Kot sporočajo z rotovža, višina izredne štipendije za študij v Sloveniji znaša 200 evrov na mesec, za študij v tujini 300 evrov na mesec, višina enkratne denarne pomoči za študij v tujini pa 500 evrov. Pri izbiri štipendistov bodo ponovno imeli prednost izjemni dosežki z različnih področij, kot so kultura, umetnost, šport in znanost. Kandidati lahko vloge oddajo do 5. oktobra 2020.

Letos bo izbrana že peta generacija štipendistov.

Kandidirajo lahko dijaki in študenti

Možnost za pridobitev štipendije imajo perspektivni študenti študijskih programov 1., 2. in 3. bolonjske stopnje in perspektivni dijaki srednješolskega izobraževanja. Enkratne denarne pomoči so namenjene perspektivnim študentom študijskih programov 1., 2. in 3. bolonjske stopnje, ki se izobražujejo v tujini. Upravičenci so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto, so v zadnjem zaključenem šolskem letu dosegli povprečno zaključno oceno najmanj 4, so v zadnjem zaključenem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8, so dosegli izjemne dosežke, niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe. Izjemoma se lahko podeli štipendija ali enkratna denarna pomoč tudi kandidatu, ki ne izpolnjuje pogoja glede ocen, če na posameznem področju dosega izjemne dosežke, primerljive v evropskem in svetovnem prostoru, ter so ti nad dosežki tistih kandidatov, ki pogoje glede ocen izpolnjujejo, še sporočajo z MO Novo mesto.

