Evropska sredstva za kanalizacijski sistem v Šentjerneju

15.7.2020 | 18:55

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Ljubljana - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitvi o finančni podpori za projekta odvajanje in čiščenje v porečju Krke v občini Šentjernej in v porečju Soče v občini Miren-Kostanjevica. K prvemu v višini 1,2 milijona evrov bo kohezijski sklad prispeval 566.000 evrov, k drugemu v višini 657.000 evrov pa 197.000 evrov.

V okviru projekta bo v občini Šentjernej zgrajena ustrezna infrastruktura za čiščenje komunalnih odpadnih voda, s čimer se bo stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje povečala s 94 na 98 odstotkov.

Prebivalci, ki še nimajo možnosti priklopa na javno kanalizacijsko omrežje, problem trenutno rešujejo individualno z uporabo greznic. Te niso ustrezna rešitev, saj običajno zaradi slabega vzdrževanja in nerednega odvoza grezničnih odplak predstavljajo stalen vir smradu in nevarnost za onesnaženje potoka Kaluder, reke Krke ter podtalnice.

V okviru projekta bo zgrajenih skoraj 2390 metrov novega kanalizacijskega sistema in dve črpališči, ki bosta priključeni na čistilno napravo Šentjernej. Z gradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda bo dosežen glavni cilj projekta, ki je zmanjšati emisije v vode, so navedli v vladni službi.

M. K.