FOTO: Pištola, s katero je grozil, je bila imitacija orožja

15.7.2020 | 12:00

Zasežena 'pištola'

V prtljažniku sta bila državljana Bangladeša. (foto: PU Novo mesto)

Policisti PP Novo mesto so v ponedeljek opravili hišno preiskavo pri osumljencu iz naselja v okolici Novega mesta. Našli in zasegli so iskani predmet, pištolo, s katero je možakar grozil oškodovancu. Ugotovili so, da gre za imitacijo orožja. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja grožnje.

Vlomil in ukradel denar

Na Gorenjih Ponikvah je nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in ukradel denar.

Prijeli tihotapca in tujca, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli

Na mejni prehod Slovenska vas je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak, policisti pa so v prtljažniku odkrili dva državljana Bangladeša. 47-letnemu državljanu Hrvaške so odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Državljana Bangladeša so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Pod vagoni šest skritih

Policisti PMP Dobova so med kontrolo dveh tovornih vlakov, ki sta pripeljala iz Srbije, na podvozju vagonov odkrili štiri državljane Irana.

Na vlaku, ki je z natovorjeno z glinico pripeljal iz Bosne in Hercegovine, pa so na podvozju odkrili državljana Maroka in državljana Afganistana.

Ob meji še osem tujcev

Na območju Velikega Cerovca in Brega pri Sinjem Vrhu so prijeli državljana Alžirije in sedem državljanov Maroka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

M. K.